Éremeső után, már Győrre készülnek a tornászok

A tornászok hétvégi országos bajnokságán a Dunaferr SE sportolói minden versenyszámban – egyéni összetett, szerenkénti, csapat-és ifjúsági kategóriában szereztek érmet nyertek. Nincs azonban megállás, hiszen szűk két hét múlva Mesterfokú bajnokságot tartanak Győrben.

Ahogyan arról már beszámoltunk, a Dunaferr SE tornászai remekeltek a hétvégén a fővárosi Központi Tornacsarnokban megtartott Országos bajnokságon. A nézők nélkül, zárt kapuk mögött megrendezett viadalon az ifjúsági csapatversenyben a Czifra Bettina-Mayer Gréta összeállítású együttes 95.700 ponttal diadalmaskodott, az ezüstérmet a KSI (93.600), a bronzot pedig a Delfin SI SE (87.600) szerezte meg. A lányokat Trenka János mellett Badics Réka készítette fel:

– Tetszettek a lányok, akik a hosszú kihagyás ellenére is szépen versenyeztek. Sok új elemmel és gyakorlattal készültek a tornászaink ennek is köszönhető az első hely. Természetesen apróbb rontások voltak, de ez a hosszú verseny nélküli hónapok hozadéka, hiszen a Covid19 okozta pandémiás helyzet miatt, a többség számára ez volt az első verseny az idei évben. Ez egyébként minden tornászon látszott, kicsit koszosak voltak a gyakorlatok, de csaknem egy évnyi kihagyás nem múlik el nyomtalanul, idő kell míg visszahozzák magukat a pandémia előtti szintre.

A dunaújvárosi tornászok nemcsak a csapatversenyben, hanem egyénileg is jól szerepeltek, ennek legékesebb bizonyítéka Mayer Gréta, aki az egyéni összetett elsőséggel együtt megszerezte a legjobb utánpótláskorú tornásznak járó Kanyó Éváról elnevezett Kanyó-kupát.

-A felkészülés egy állomásaként tekintettünk erre a versenyre. A pénteki napon megszerzett egyéni összetett aranyéremre nagyon büszke vagyok. Mindkét napon nagyon izgultam a kezdés előtt, sőt néha még a gyakorlat közben is, de aztán sikerült felülkerekednem ezen. A Kanyó-kupa számomra sokat jelent, hiszen életemben először tudtam megszerezni ezt a nívós díjat.

Mayer Gréta a szerenkénti döntőkben is remekelt, hiszen gerendán aranyérmet szerzett. Ugrásban és talajon ezüst,- felemás korláton bronzérmet nyert.

– A szerenkénti döntőkben szerzett érmeimmel elégedett vagyok, de ahogyan pénteken, úgy szombaton is rontottam felemás korláton, ezen mindenképpen szeretnék javítani. A győri Mesterfokú bajnokságon és az év hátralevő versenyein is jobban szeretnék szerepelni.

A felnőttek

Magasra tették a lécet az ifjúsági tornászok, azonban a felnőttek megugrották a szintet, ugyanis a négy szerből, hármat a dunaújvárosi tornászok nyertek. Makovits Mirtill felemás korláton bizonyult a legjobbnak.

-Az egyéni összetett nem sikerült, két szeren -gerendán és talajon- is rontottam. Ezeket sajnálom, mert ha ezeket a tudásomnak megfelelően megcsinálom, akkor egy szép összetett pontszámmal zárok. A szerenkénti döntők már jobban sikerültek, annak ellenére, hogy tavaly nyár óta nem versenyeztem. A korlát elsőségre nagyon büszke vagyok.

A dunaújvárosiak teljesítményére a koronát, az Eb-ezüstérmes olimpikon Kovács Zsófia tette fel aki az egyéni összetettben elért második hely mellé bezsebelte az ugrás és a gerenda aranyérmet is.

– Nem volt könnyű ez az időszak, hiszen hányattatott felkészülésen vagyok túl a covid19 miatt, ráadásul Dunaújvárosban újítják fel a termet is. Emiatt feljárunk ide a fővárosba edzeni. Az ob-ra a felkészülés egy állomásaként tekintettünk, emiatt is szerettem volna minden szeren elindulni. A hosszú kihagyás miatt azonban nem hoztam új elemet, vagy új gyakorlatot. A régebbi gyakikat akartam visszahozni, azokat leporolni és bemutatni jól versenyszituációban.

A pénteki napon bemutatott teljesítményemmel nem vagyok maradéktalanul elégedett, sokat hibáztam magamhoz képest. A szerenkénti döntőkre, azonban sikerült javítanom, ez mindenképpen pozitív történés. Minden szeren ahol a fináléba kerültem igyekeztem egy alacsonyabb kiindulójú gyakorlatot a lehető legtisztábban bemutatni, úgy gondolom ennek köszönhető főleg a két megszerzett érem, na meg annak a nem elhanyagolható ténynek, hogy a versenytársaim hibáztak. A két hét múlva megrendezésre kerülő Mesterfokúra azonban javítanom kell, ott ilyen hibák már nem férnek bele. Az a verseny lesz a főpróbája az év végi kontinensviadalnak – már amennyiben megrendezik.

Edzői szemmel

A kétnapos Ob-re a Dunaferr SE vezetőedzője, Trenka János is elkísérte a tornászokat.

-Nagyon sok idő kimaradt a lányoknál, volt akivel még nem is versenyeztem együtt ezelőtt, volt aki edzőt váltott, tehát ebben a felállásban ez volt az első megmérettetésünk. Számomra fontos volt, hogy ne csak a hétköznapokon, hanem versenyszituációkban is lássam a tornászokat, a viselkedésüket, hozzáállásukat. Pozitívum, hogy a lányok mentálisan és fizikálisan is ott voltak a versenyen.

A kétnapos tornán sok tapasztalatot szereztünk, úgy érzem az első napon mutatott teljesítmények lehettek volna jobbak is. Az azonban bizakodásra ad okot, hogy amiket az egyéni összetett verseny után megbeszéltünk, azt a lányok a szerenkénti döntőkben már betartották.

Ezzel együtt természetesen voltak hibák, de azt gondolom, hogy a következő versenyig ami a jövő heti a Mesterfokú bajnokság lesz, képesek vagyunk fejlődni.