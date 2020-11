Éremeső hazai kupájukon

Eredményesen szerepeltek a Dunaferr SE úszói az országos utánpótlás-bajnokságokon, illetve a hazai rendezésű Intercisa Kupán, ahol számos dobogós helyezés mellett nagy egyéni csúcsokat értek el a fiatalok.

A budapesti országos ifjúsági és serdülőbajnokságon tízen – Hegedűs Kristóf, Horváth István, Farkas Botond, Szlobodnyik Dávid, Lack Bianka, Kenyér Lilla, Dort Máté, Horváth Hanna, Zsigmond Gréta, Eszenyi Ábel – szerepeltek, s ugyan érmet nem tudtak szerezni, ám derekasan helytálltak, több pontszerző helyezéssel gazdagították a klub eredménylistáját.

Aztán a klub sikeresen rendezte meg a hazai Intercisa Kupát, amelyen az ország minden pontjáról érkező versenyzők hat korosztályban mérték össze tudásukat, szigorú egészségügyi előírások mellett. Mivel több mint négyszáz nevezés érkezett, ezért a programot kettéosztották. A versenyen a Dunaferr SE számos helyet szerzett, kilenc arany-, nyolc ezüst- és kilenc bronzéremmel. A dobogósok között ezúttal is remekelt Kovács-Seres Hunor, de sokan mások is kiválóan teljesítettek, többen egyéni csúcsokat is elértek a medálok mellett, azaz edzőik okkal voltak büszkék a gyerekekre. Számukra ez kiváló főpróba volt a regionális országos bajnokságra, amit december elején rendeznek meg.

A Dunaferr SE érmes eredményei az Intercisa Kupán. 50 m lány mell: 2. Dévényi Gordána (2012-ben és később születettek). 200 m fiú hát: 2. Nagy Márk (2010), 1. Podhor­szki Hunor (2011), 3. Horváth-Sipos Bulcsú (2012-ben és később sz.). 200 m lány hát: 3. Pintér Anna (2011). 100 m fiú pillangó: 2. Virág Bence, (2010), 3. Nagy Márk (2010). 200 m fiú mell: 1. Virág Bence (2010).

200 m fiú gyors: 3. Horváth-Sipos Bulcsú 2012-ben és később sz.). 4×50 m fiú gyors­váltó: 2. Dunaferr SE (Virág Bence, Vágó Patrik, Horváth-Sipos Bulcsú, Nagy Márk 2010), 2. Dunaferr SE (Kis Benedek, Podhorszki Hunor, Rigó Milán, Posta Benjamin 2011-ben és később sz.).

4×50 m lány gyorsváltó: 3. Dunaferr SE (Pintér Anna, Gál Fanni, Horváth Hanna, Dévényi Gordána 2011-ben és később sz.). 400 m fiú vegyes: 1. Kovács-Seres Hunor (2006-2007), 2. Bor Tamás (2008-2009). 400 m lány vegyes: 1. Zsigmond Gréta (2005-2006). 200 m fiú hát: 2. Kovács-Seres Hunor (2006-2007), 3. Csehák Erik (2006-2007).

100 m fiú pillangó: 1. Kovács-Seres Hunor (2006-2007), 1. Kurucz Péter (2008-2009). 100 m lány pillangó: 1. Zsigmond Gréta (2005-2006). 200 m fiú mell: 3. Csehák Erik (2006-2007), 3. Bor Tamás (2008-2009). 200 m leány mell: 1. Mester Letti (2005-2006). 50 m leány hát: 3. Mester Letti (2005-2006). 200 m leány gyors: 2. Zsigmond Gréta (2005-2006). 4×100 m mix gyorsváltó 1. Dunaferr SE (Kovács-Seres Hunor, Deményi Zsombor, Szabó Bernadett, Gál Dóra).