Ennyi kiállítással nem tudnak egy döntőben mérkőzést nyerni

A női vízilabda-bajnokság döntőjének első mérkőzését vívta szombaton este az UVSE otthonában a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics együttese. Hullámzó találkozón, rengeteg emberhátrányt kapva, a második negyedben végleg kiállított Horváth Brigittát nélkülözve csak szoros vereségre futotta a dunaújvárosiak erejéből.

Az alapszakasz első helyén végzett házigazdák – április 7-én nyertek egy góllal – a pályaelőny birtokában várhatták az egyik fél két sikeréig tartó párharcot. Mihók Attila vezetőedző csapata pedig arra készült, hogy az elmúlt öt befejezett szezon bajnokát letaszítsák erről a trónról, ami a Magyar Kupában már sikerült.

Abban senki nem kételkedett, hogy kőkemény meccsnek nézünk elébe, amit jobban kezdtek a vendégek, az első negyed után egy góllal vezettek, 1–2. A folytatásban kimaradt emberelőnnyel kezdtek a lányok, aztán az Újpest is rontott, hogy a 11. percben a meccset is meghatározó pillanatok következzenek. Egy ­UVSE-támadás során centerben Horváth Brigitta a víz alá forgatta Parkest a nyakánál, aki onnan feljőve szintén nyakra fogva törlesztett. Az ítélet: a DUE-Maarsk egyik kulcsembere kapott cserével végleges kiállítást, Parkes semmit. Aki aztán az emberelőnyt gólra is váltotta, 2–2. Gurisatti lövését védte Gangl, a fordulásból már Keszthelyi szerezte meg a vezetést, 3–2. Szerencsére Ziegler távolról kilőtte az alsó sarkot, Szilágyi aztán kihagyta, Peresztegi meg belőtte az emberelőnyös helyzetet, amiből a félidőre jóval több szerepelt az UVSE neve mellett.

A fordulás után ismét egy fórból lőtt góllal lépett el már kettővel a vendéglátó, Garda lövését blokkolták, a szokásos kiállítást ezúttal kivédekeztük, de érkezett még egy, a kettős előnyben Baksa kísérletét a gólvonalon Szellák blokkolta. Aztán a 21. percben már a tizenegyedik újpesti ember­előny meghozta a három gólos vezetésüket, s miután Gurisatti fölé durrantott, a kontratámadást hiába védekezte ki Mihók Attila együttese, a kipattanóból Keszthelyi harcolt ki ötméterest, amit be is lőtt, 7–3. Félő volt, hogy megroppan az együttes, azonban a lányok nem adták fel, ez rájuk nem jellemző. Mucsy megtörte a hosszú gólcsendet, majd Garda óriási bombája kötött ki a hálóban, Magyari is feljavulva hatalmas ziccert fogott. Ám itt nem volt még vége, a negyed utolsó másodperceiben Garda szabaddobásból a vízre pattintva lőtt megint nagy gólt, 7–6.

Az utolsó nyolc perc első támadása után Garda lökete a kapufát érintve ment mellé, Magyari bravúrral szedte ki a felső sarokból Antal ziccerét, majd Parkes gyötört be centerből egy labdát, amire Garda ötméteressel felelt, 8–7. Ezt követően Zieglert is elveszítették a vendégek harmadik hibája után, aztán ismét egy véleményes pillanat következett: Rybanska ejtését a gólbíró bent látta, a játékvezetők konzultálás után megadták. A videó alapján azonban erősen véleményes döntés volt, így az egyenlítés helyett megint kapaszkodhattak a lányok, főleg, hogy kontrát fújtak ellenünk, Keszthelyi meg a fordulás után megint háromra növelte az újpesti előnyt négy perccel a lefújás előtt. Garda ugyan kettővel később még gólt szerzett, de a rengeteg kiállítás miatt elfáradó DUE-Maarsk ennél közelebb már nem tudott kerülni az idővel is játszó címvédőhöz a maradék percekben.

A találkozó után a DUE-Maarsk mestere azt mondta, elsősorban a fórhátrányok és az abból adódó energiavesztés volt a fő oka a vereségnek.

– Ennyi kiállítással nem tudunk mérkőzést nyerni, ahhoz az ­UVSE nagyon jó csapat. Közel a találkozó felét emberhátrányban töltöttük, ami nagyon nehéz feladat, hiszen akármennyire is igyekszünk precízek maradni, ha mást nem, elfáradunk, és a támadásokra nem marad energia. Ennek ellenére az utolsó negyedben is volt még lehetőségünk, 8–7-es hátrányunkban szerintem nagyon véleményes találatot ítéltek meg ellenünk, amikor szerintünk a labda nem ment át a gólvonalon. Ami azt jelentette, újra nagyobb hátrányt kellett ledolgozni – fogalmazott.

Megjegyezte, az UVSE jól használta ki a lehetőségeit, nagyon agresszíven és eredményesen támadott, ők kicsit távolabb voltak a kaputól, később értek fel oda. Ezen javítani kell a következő mérkőzésre, amikor kevesebb hátrányuknak kell lennie. Az, hogy ezt miként érik el, még nem tudja, videózás alapján megpróbálnak valamit kitalálni.

Benczur Márton így látta az első felvonást: – Higgadtabban játszottunk, lehet, elfogult vagyok, de különösen a harmadik negyedben volt nem egy lehetőségünk, hogy ezt a meccset már akkor lezárjuk. Nagyon örülünk, hogy nyertünk, de vagyunk annyira önkritikusak, hogy tudjuk, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Például kettős emberelőnyben is ziccert rontottunk. A védekezéssel nagyon elégedett vagyok, hiszen tíz blokkunk volt az első két negyedben, amit nem is akartam elhinni. Hiszen ha egy egész meccsen van hét-nyolc, már azzal nyerni lehet. Amikre készültünk, azok működtek, de ennél is higgadtabbnak kell lenni, 1–0-ra vezetünk, de nem nyertünk. Abban biztos vagyok, szerdán sokkal nehezebb dolgunk lesz, hiszen a Dunaújvárosnak mindent egy lapra fel kell tennie. Szeretnénk két meccsen nyerni, ha ez sikerül, akkor nem is tudom, milyen jelzőkkel illessem a csapatot, hiszen ezt a Dunaújvárost az utóbbi napokban háromból háromszor legyőzni, csak ők képesek.

A második mérkőzés szerdán 17.30 órakor kezdődik Dunaújvárosban.