Emeljük a magasba őket!

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2020-ban is megrendezi nagy sikerű országos gyerekemelési rekordkísérletét, amely szerdán, azaz holnap 11 órakor a koronavírus okozta korlátozások miatt a virtuális térbe költözik. Az akcióhoz ezúttal is csatlakozott Kis-Primász Ágnes, a DUE-Maarsk szakosztályvezetője, korábbi Európa-bajnok vízilabdázó.

Tavaly több mint tízezren vettek részt a Böjte Csaba fővédnökségét maga mögött tudható programon az ország számos településén, hozzánk legközelebb Dunaföldváron több mint kétszázan. Ezzel mutatták meg, hogy a gyerek a legnagyobb értékünk és örömforrásunk, és hogy családban élni jó dolog. Idén is nagy gyerekemelésre hívnak minden szülőt, ám ezúttal az online térbe, április 29-én 11 órakor.

Az utóbbi két évben a dunaföldvári rendezvény támogatója és védnöke a dunaújvárosi vízilabdaklub szakosztályvezetője, Kis-Primász Ágnes Európa-bajnok, világkupagyőztes és masters világbajnok játékos volt, aki a solti Petjes nevű családi napközi és játszóházat vezető Joó Mihály és felesége személyes kérésére vállalta el ezt a feladatot. – A fiaink egy iskolába járnak, innen az ismeretség. Misi először 2018-ban kért fel arra, hogy jelenlétemmel segítsem a munkájukat, ezzel is népszerűsítve a programot. Szíves örömest vállalkoztam erre a feladatra és mentem Dunaföldvárra, ahol egyéb programok is kísérték az akciót, mert fontosnak tartok minden, gyerekekhez kapcsolódó, nemes célt szolgáló ügyet. Most azonban egészen különleges lesz ez az alkalom, hiszen mindannyian a történelem első otthonemelése keretében csatlakozhatunk a kezdeményezéshez. Arra kérek és hívok mindenkit, vegyünk minél többen részt ezen a remek kezdeményezésen ma 11 órakor. Varázsoljunk együtt mosolyt a nagyszülők, a rokonok, a barátok arcára, akik nem lehetnek velünk ezekben a napokban. Mi ott leszünk, maradjon mindenki otthon, és gyereket a magasba! – fogalmazott felhívásában Kis-Primász Ágnes.

A kezdeményezéshez csatlakozott Mádai Vivien és Takács Bence tévés műsorvezető, Kiss Ramóna színésznő, Lékai Máté válogatott kézilabdázó, Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Szirányi Bence válogatott jégkorongozó, valamint több más sportoló, zenész és színész is.

A szervezők azt kérik, aki teheti örökítse meg az emelést fotón, videón és töltse fel a gyereketamagasba.hu internetes oldalra április 30-ig.