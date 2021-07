Teljes erejével az ötkarikás játékokra koncentrál a kétszeres Európa-bajnok tornász, Kovács Zsófia, aki a jövő héttől egészen a július 16-i kiutazásig szinte teljes karanténban készül második olimpiájára – erről Trenka János, Kovács edzője számolt be.

A dohai világkupával véget értek az ötkarikás játékokat megelőző versenyek a DKSE tornásza számára.

Ezt követően a helyi, dunaújvárosi tornacsarnokban készül a tokiói megmérettetésre.

– A kiutazásig az a terv, hogy javarészt a hazai tornacsarnokban készülünk, a monotonitást megtörve azonban egy-egy alkalommal felutazunk majd a fővárosba, ezzel is modellezve a tokiói állapotokat, váratlan helyzetet teremtve Zsófinak – fogalmazott a tréner.

A felkészülés a jövő héttől szigorodik, ugyanis – megelőzve az esetleges fertőzést – az olimpikon teljes karanténban, elszigetelve készül, olyan időpontokban edz, amikor mások nem tartózkodnak a teremben.

– A Magyar Olimpiai Bizottság közleménye szerint a kiutazás előtti utolsó két hétben karantén lép életbe, azaz úgy edzhetünk a tornacsarnokban, hogy az edzőn kívül csak négyen lesznek bent a helyiségben – tudtuk meg Trenka Jánostól.

Ezt erősítette meg a kétszeres Európa-bajnok tornász is, aki izgatott az olimpia miatt, ugyanakkor reméli, addig már semmi sem szól közbe.

– Jövő héttől karanténos edzéseim lesznek egészen a kiutazásig. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy akkor járok edzeni, amikor szinte senki sincs bent, hogy véletlenül se történjen baj. Nagyon figyelünk most mindenre, így a cél előtt! Igazából hasonlóan tréningezem, mint szoktam, de már csak a gyakorlatokra koncentrálok.

Ezt megkönnyíti az is, hogy a vk-aranyérmes sportolót nem kínozzák sérülések, így teljes mértékben a gyakorlatok helyes kivitelezésére össz­pontosíthat. – Szerencsére semmi sérülés és fájdalom nem gátol most az edzéseken, a combommal is teljes munkát tudok végezni, a lábszereken is, ami eddig kimaradt a felkészülésből.

Kovács július 16-án utazik Tokióba, az indulás napján dél­előtt vélhetőleg még itthon tréningezik, a megérkezést követően egy napot pihen, azután megkezdődnek a kinti edzések.