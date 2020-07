Elsőként a kupában ismételni

A fizikális erőnléttel nem lesz gond, de a hosszú, játék nélküli kihagyás miatt nem az első meccseken fognak csúcsformát mutatni a DUE-Maarsk vízilabdázói, akik számára ma kezdődik az új szezon a Magyar Kupa első csoportmérkőzésével a Honvéd otthonában 19.30 órától. Garda Krisztina csapatkapitány abban bízik, az első, BVSC elleni találkozójukra már régi önmagukat idézik.

– Márciusban vége lett a szezonnak a járvány miatt, aztán jött a karantén. Öt hónap után ma újra tétmeccset játszanak, lehet azt mondani, vége egy rossz álomnak?

– Ezt így nem gondolom, inkább egy iszonyat hosszú alapozás jut eszembe, hiszen összesen kétszer egy hét szünetünk volt a mai napig, ezen felül végig edzettünk, tehát ebből a szempontból nem rossz álom. Viszont, ha belegondolok, az előző szezonban, ami odáig nagyon jól sikerült, mire vihettük volna, akkor van keserűség. Persze a ha kezdetű mondatoknak semmi értelmük. Fizikálisan sosem volt gondunk, most pedig aztán különösen nem lesz, annyit dolgoztunk. Szerencsére más országokhoz képest hamar el tudtuk kezdeni a közös munkát, régóta együtt vagyunk, kiválóan sikerült a Balaton körbekerékpározása is, ami remek csapatépítő esemény volt.

– Vízbe viszont sokáig csak a Balatonba mehettek, amikor ott készültek elzárva, mekkora a deficit a játék terén?

– Március óta nem volt tétmeccsünk, ugyan az elmúlt hetekben sokat kétkapuztunk más csapatokkal, de érződött, hogy nagyon idény eleji a formánk és hullámzó a játékunk. Ahhoz jósnak kellene lennem, hogy megmondjam, mikor kerülünk abba a formába, mint mondjuk az Euroliga-negyeddöntő első meccsén, amikor a fél csapat nem tudott játszani sérülés, betegség miatt, mégis döntetlent játszottunk idehaza. Nagyon sok volt a vízilabda nélküli időszak, de bízom benne, hogy az első, ­BVSC elleni meccsre már lesznek olyan jelek, amik azt mutatják, jó úton járunk, hiszen velük fogunk a csoportgyőzelemért harcolni. Kell egy kis idő, hogy megfelelően összeálljon a védekezésünk és a támadásunk.

– Akkor a többi csoportmeccs, a Honvéd, a III. Ker. és a Szeged ellen, mondhatjuk jól szolgálja még a formába hozatalt?

– Abszolút nem bánom, hogy az első körben erősorrendben megyünk végig. Most azonban előállt az a helyzet, hogy tényleg minden meccset komolyan kell venni. Még ha nem is vagyunk egy szinten, de a mozgásokat lehet gyakorolni. Ezért fontos lesz a három találkozó, mert azon dolgozunk, legyen meg a minimum átlag, amit elvárunk magunktól, és nyilván ehhez kell hozzátenni azokat a pluszokat, amivel például az előző szezonban megnyertük a Magyar Kupát. Azt hiszem, régen mondtuk ezt, hogy mennyire vártuk már a találkozót, de tényleg nagyon kiéhezett ezekre mindenki. Hiszen elsősorban vízilabdázni szeretünk és nem kondizni, illetve úszni. Jó lesz újra játszani, de azért ezzel a július végi kezdéssel teljesen felborult az a ritmus, amit évek óta megszoktunk a szezonok során. Ha már így hozta a sors, akkor viszont így kell kihozni magunkból azt, amiért minden nap edzünk.

– Az előző, csonka szezon egyetlen kézzelfogható sikerét a DUE-Maarsk érte el, hiszen megnyerték a Magyar Kupát. Nyilván nem lehet más a cél, mint a címvédés.

– Persze, mi más! Hosszú idő után nyertünk újra itthon egy trófeát, nem szeretnénk kiadni a kezünkből. Bár azért ne menjünk ennyire előre, a döntőig nagyon sok találkozó van még. Viszont nem szabad teherként megélni, hogy mi vagyunk a címvédők, akiket nyilván mindenki meg akar verni. Azt gondolom a Dunaújváros, Újpest, Fradi, ­BVSC négyes ezúttal is kiemelkedik a mezőnyből, és bárki megverhet bárkit. Ahogyan nálunk a fiatalok fel tudnak nőni olyan feladatokhoz, mint a sokat emlegetett kupadöntő, ez a riválisainknál is teljesen simán előfordulhat. Nem szeretnék kiemelni senkit, mindenkit meg akarunk verni, aki az utunkba kerül. Amennyiben tudásunk szerint pólózunk, és megvalósítjuk a taktikai elemeket, és felszabadultan játszunk, akkor biztos vagyok benne, jó eredménnyel zárjuk ezt a sorozatot is, ami megalapozhatja a bajnoki és nemzetközi szereplésünket.

– Három játékos távozott, közte a két kapus, ezzel szemben négyen érkeztek, mit gondol a keretről?

– A búcsúzó Laura Aarts a világ legjobb kapusai között van, de nem tartok tőle, hogy a fiatal válogatott kerettag Magyari Alda nem tudja megoldani a szerepét, főleg, ha a védelem összeáll előtte is, ami Laurát is nagyon segítette. Egyébként az ő hozzáállását, és a csapat iránti szeretetét jelzi, amíg nem kell visszatérnie Hollandiába, segíti kapusaink munkáját. Úgy gondolom, hogy az újonnan vagy visszaigazolt játékosaink abszolút beleillenek a játékképünkbe. Mindenki dolgozott már Mihók Attilával valamilyen formában – válogatott vagy klub szinten –, így tudják, mit vár el tőlük a stáb. Szerintem a távozókat maximálisan tudtuk pótolni, így bizakodó vagyok a szezon előtt.