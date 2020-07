Elosztott percek, egyenlő terhelés a holnapi találkozón

A bajnoki rajtra készülő Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia kézilabda-együttese szerdán 17 órától a Szent István SE-­NEKA csapatának vendégeként lejátssza első felkészülési mérkőzését Balatonbogláron.

A lányok múlt hétfőn kezdték meg a közös munkát Dunaújvárosban, azóta napi két edzést vezényel Vágó Attila vezetőedző a társaságnak. Azt már ennyi idő után meg tudta állapítani, hogy nagyon jó a közösség, egymásra találtak a fiatalok az idősekkel, segítik egymást, nincsenek klikkek.

– Öröm számukra edzést tartani, egy ilyen jó szellemiségű és morált képviselő együttesnek, szépen haladunk előre a munkával. A humornak is megvan a helye és az ideje, amennyire ezen a szinten megengedett és persze zrikákból sincs hiány. Azonban amikor dolgozunk, akkor száz százalékban mindenki csak a feladatra koncentrál és odateszi magát. A csapat partner mindenben, azt gondolom, máris megtaláltuk a közös hangot, megértjük egymást – mondta az elmúlt napokról Vágó Attila, aki hozzátette, fiatal kora ellenére tud ő is kemény lenni, hiszen tizenhárom évet fiúkkal és férfiakkal dolgozott. Persze a hölgyekkel ez teljesen más, például az érzelmeikre jobban kell figyelni.

A DKKA fiatal szakembere lapunknak kiemelte, az első meccseket, így a szerdait is abszolút edzéseszköznek fogják fel. – Magyarul el lesznek osztva a játékpercek, mindenkinek ugyanolyan terhelést szeretnénk adni, hogy mérkőzésszituációban is lássam az összes kézilabdázóm képességét – tette hozzá, majd arról beszélt, hogy szerencsére fizikálisan nincsenek nagy különbségek a játékosok között, hiszen a karantén alatt is mindenki tudott erősíteni, futni. A labdás résznél azonban nem ennyire egységes a kép, akadnak kisebb eltérések, hiszen van, aki március, a leállás óta csak most tudott újra játékszert a kezébe fogni, más előző klubjával ezt korábban elkezdhette. – Azt gondolom, pár hét alatt egységes szintre tudunk jutni ezen a téren is – közölte a szakember.

A DKKA eredetileg a Váccal kezdte volna a felkészülési találkozók sorát, ám az ottani koronavírus-megbetegedések miatt a meccs értelemszerűen elmaradt, így a SZISE-NEKA (Szent István SE-Nemzeti Kézilabda Akadémia) lesz az első ellenfelük, a két klub a szezon előtt egyesült, előbbi kiesett, utóbbi pedig feljutott volna az élvonalba.

A csapat elsősorban a ­NEKA fiatal tehetségeire, korosztályos válogatottjaira épül, tőlük ma is az ifjonti lendületet és gyorsaságot lehet várni. Vágó Attila arra számít, felszabadultak lesznek a találkozón, de szerinte a NEKA-ra ez lesz a jellemző a bajnokságban is, hiszen nem lesz rajta teher. Számára nagy lehetőség, hogy elindulhat az NB I-ben. Éppen ezért vigyázni kell vele, mert biztos lesznek csapatok, amelyeknek megnehezítik a dolgát.

Arra a kérdésre, az első mérkőzésen mi az, amit viszont szeretne már látni Vágó Attila, illetve mennyire fontos a siker, így válaszolt: – Annak a csapatnak, amelyik ilyen szinten kézilabdázik, csak a győzelem lehet célja. Azért az eredménynek nem fogjuk alárendelni a találkozót, azaz amint már említettem, el lesznek osztva a percek, és mindenki pályára lép. Két elemet szeretnék most kiemelten megnézni, miként működik élesben. Az egyik védekezésben egy 6:0-ás, azaz zártrendszert kezdtünk el gyakorolni, ebből edzéseken egyre több mindent visszaadtak már a lányok. A másik pedig az ebből való gyors játék, a lerohanások és gyors középkezdések. Emellett persze a találkozót is szeretnénk megnyerni. A kettőt kell összehozni.