Először rendeztek látványos ökölvívógálát Nagyvenyimen

Profik és amatőrök találkoztak Nagyvenyimen a szombaton rendezett ökölvívógálán. Az izgalmas összecsapásokban kiütésekkel is tarkított mérkőzéseket láthattunk. A végig sportszerű küzdelmeket felvonultató rendezvény sikeresen elérte a célját, hogy a kis településeken is népszerűsítsék az ökölvívást.

A mezőfalvai Sparing SE és a Feja Promotion szervezésében, valamint több cég támogatásával, köztük a rendezvény helyszínét biztosító nagyvenyimi önkormányzattal szombaton 18 órai kezdettel nagyszabású ökölvívógálát tartottak a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében. A korábban beharangozott Magyarország–Csehország találkozó utóbbi fél visszalépése miatt módosult, azonban így is nagyszerű és nemzetközi bunyót láthatott a közönség.

Az első bemutatómérkőzésként Hekele Dániel (Sparing) és Ganza Mihály küzdelmével indult a gála és mindkét öklöző keze magasba lendült a menetek végén. Másodikként fajsúlyosabb összecsapás következett, ahol Pajor Patrik (Videoton) és Dodo Norbert (Sparing) vívott óriási csatát. Harmadikként az első profi találkozón a Szabó Ádám (Debut)–Usman Malik (angol) pofoncsatát láthattuk, végül Szabó nagy fölénnyel verte ellenfelét. Negyedikként a sparingos Németh Erik és a paksi Szűcs János tartott 3×2 perces bemutatót, ami a profik között is megállná a helyét.

Ezután Kormány József és német ellenfele, Volkan Karagu mérkőzött, utóbbi egyértelmű fölénnyel nyert. A hátralévő négy meccsen láthattunk újabb bemutatókat az amatőröktől, valamint két veretlen profi találkozóját, amelyen Kálmán Attila hatalmas pofonokkal sorozta Balogh Ádámot, kiütni azonban nem tudta, így pontozással vitte a meccset. A gála után szervezőt és edzőt kérdeztünk.

– Nagyon jól sikerült az első nagyvenyimi bokszgála, és rendkívül elégedett vagyok a versenyzőkkel. Külön öröm számomra, hogy saját csapatunk kötelek közé lépő tagjai is kitűnő formában bokszoltak. Bízom benne, megmarad ez a lendület, és a következőkben is győztesen hagyhatják el a ringet. Egy kicsit hirtelen ért minket a cseh csapat visszalépése. Komoly szervezőmunkát okozott, hogy legyen elég ellenfél, akikkel színvonalas mérkőzéseket láthat a közönség.

Játékban Németh Erik a szívem csücske, mai teljesítményével igazi harcosként küzdött a szintén remekül öklöző partnerével. Nem okozott csalódást, ahogy a többi sportoló sem – összegezte a nagyvenyimi gála után a véleményét Siba Nándor, a Sparing SE alelnöke, a rendezvény egyik támogatója.

Megkérdeztük a házigazda Mezőfalva Sparing SE vezetőjét, edzőjét Kovács Richárdot is a tapasztalatokról.

– Nagyszerű küzdelmeket láthattunk a végig sportszerű mérkőzéseken. A gálán profi versenyzők mellett kötelek közé állhattak olyan amatőr bunyósok is, akiknek ez volt életük első nagy bemutatkozása. Reméljük, a szakmai tapasztalatok mellett a nézőközönségnek is remek szórakozást nyújtottunk. A szurkolók reakciói és a visszajelzések alapján biztosan állíthatjuk, a rendezvény méltán népszerűsítette az amatőr és a profi boksz világát. A saját csapatunk győzelmei pedig ezúttal is maximálisan hozták a remélt eredményeket. Büszkék vagyunk bokszolóinkra és természetesen ellenfeleinkre is – fogalmazott.