Előszálláson nyert rangadót, így hibátlan a Nagykarácsony

A Fejér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának negyedik, hétvégi fordulójában a Vajta és Mezőfalva is ötöt rúgott ellenfelének. Az LMSK és Nagykarácsony meccsein szintén szépen potyogtak a gólok. Utóbbi együttes Előszálláson a 63. percig el is hitte, hogy már nyert. A vendéglátók azonban remek hajrával majdnem kiegyenlítettek a rangadón.

Ami a többieket illeti, a Baracs végre megszerezte az őszi szezonban az első győzelmét a Kálozzal szemben. A csoport többi mérkőzésén csak szerényebb góltermésnek örülhettek a szurkolók.

Mezőfalva – Adony 5–1 (2–0)

Mezőfalva: Kovács, Sági, Balázs, Sümegi, Török, Balogh, Czári, Bakos, Deli, Kovács, Csontos. Cserék: Horváth, Balogh, Sági, Tábi.

Adony: Gyalus, budai, Virág, Szántó, Kaló, Györki, Koncz, Kőkuti, Nebucz, Tatár, Balogh. Csere: Mónos.

Az őszi bajnokság előtt már egyszer találkozott a két együttes a Fejér Megyei Kupa második fordulójában, ahol Mezőfalva 1–0-s győzelemmel búcsúztatta a Duna mentieket. Várható volt, talán revánsot vesz majd Boldoczki Sándor gárdája. A hazaiak örömére azonban nem így történt, mert a Mezőfalva végig uralta a játékot, Adonynak csak egy-két helyzete adódott. A 13. percben Czári egy szögletből beadott labdát csúsztatott fejjel a vendégkapuba. A szünet előtt három perccel Bakos egyéni akciója után duplázódott a hazai előny.

A pihenő után továbbra is a Mezőfalva játszott mezőnyfölényben. Az 57. percben Czári második gólját szerezte a kapu előtti kavarodásból, majd a 75. percben Sági kitűnő beadásából újfent Czári remekelhetett, ezúttal az ötös sarkáról húzta be. Végül Deli a kapusról kipattanóból fejezte be a hazai gólgyártást. A vendégek csak a 82. percben megítélt tizenegyesből tudtak szépíteni az eredményen.

Baracs – Káloz 2–0 (1–0)

Baracs: Vaszócsik, Badi, Takács, Wolf, Balázs, Hepp, Mészáros, Prókai, Huber, Sebestyén, Kiss. Cserék: Dobrovitz, Juhász, Fejes, Killer, Csala, Salamon, Hruby.

Gólszerző: Huber (33., 53.).

A baracsiak már nagyon ki voltak éhezve egy győzelemre, így az elmúlt idényben harmadik helyezett Káloznak alaposan fel kellett kötni a nadrágot a jó szerepléshez. Ahogy az eredmény is mutatja, ez most nem sikerült. Salamon Miklós csapata jobb helyzetkihasználással, megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

A hazai edző erről így nyilatkozott: – Több lehetőségünk is akadt gólszerzésre, ahogy az ellenfélnek is. Kettőt sikerrel értékesítettünk. Sajnos a technikai és helyezkedési hibáktól még nem teljesen mentes a csapat. Mindenképpen pozitívum a győzelem, és remélhetőleg lökést ad a srácoknak. Huber az első találatnál Mészáros megszerzett labdájából volt eredményes. A másodiknál már egyénileg kiharcolt helyzetben a belső védőt kicselezve lőtt ismét a kapuba. Jó volt visszalátni az edzői taktikai utasításokat.

Előszállás – Nagykarácsony 3–4 (1–1)

Előszállás: Nagy – Kovalov­szky, Kovács (Kercza 59.), Balogh (Németh 71.), Béres, Bognár (Czifra 62.), Mekota, Horváth (Szalai 71.), Bozsoki (Garbacz 83.), Reichardt, Romhányi.

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Wadolowski 83.), Rezes, Kőkuti, Szabó (Gazsó 29.), Felföldi, Éliás, Huszár, Berta.

Gólszerző: Bozsoki (44.), Czifra (85.), Kercza (90.), illetve Rezes (11.), Éliás (48.), Kovács D. (60.), Kovács R. (63.).

Igazi rangadót láthattak a vasárnapi meccsre kilátogató szurkolók Előszálláson. A vendéglátók az első félidőben teljesen pariban voltak ellenfelükkel. A szünetet követően azonban csökkent a koncentrációjuk, így a Nagykarácsony gyorsan háromgólos előnyre tett szert. A vendéglátók az utolsó tíz percben rákapcsoltak, és majdnem kiegyenlítettek.

Masinka Csaba, Előszállás: – A második félidei hibáinkat már nem tudtuk kijavítani. Itt el is dőlt a meccs igazából.

Mergl István, Nagykarácsony: – Az első játékrész nem az elképzeléseink szerint alakult, rosszul játszottunk. A második elején kitámadtunk, és gyors gólokkal elhúztunk ellenfelünktől. A vége felé kicsit visszaálltunk, de ettől függetlenül megérdemelten győztünk.

Szabadegyháza – Nagyvenyim 1–1 (0–1)

Nagyvenyim: Szikszai – Török, Áldott, Fazekas, Fekete (Kiss 79.), Pasqualini (Gaszler 65.), Kovács D. (Csizmadia 83.), Tóth, Dorogi (Palóka 56.), Kis, Freud.

Gólszerző: Horváth (55.), ill. Pasqualini (19.).

További eredmények: Aba Sárvíz – Seregélyes 0–1, LMSK – Szabadbattyán 4–0, Polgárdi – Vajta 0–5.

