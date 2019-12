Előszálláson minden okuk adott volt a jó hangulatra az évzárón

Reális terveket szőttek a nyáron, így aztán kemény, küzdelmes félév után egyenes derékkal és elégedetten ülhettek le a karácsonyi asztalhoz az Előszállás SE labdarúgói és támogatói.

A helyiek összetartó, segítőkész emberek, akik, amikor egy-egy cél mellé állnak, a megvalósulásig kitartanak mellette. Így vannak a helyi labdarúgás hívei is. Nekik is helyük volt az ünnepi asztalnál.

Lassan nagy klub lesz belőlük

Derűs hangulatban várta a vendégeit Bognár Márk, az egyesület elnöke. A mögöttük álló őszi menetelésről a következőket hallottuk tőle. – Úgy érzem, hogy minden okunk megvan a jó hangulatra. Összességében megfelelő munkát végeztünk. Hat utánpótlás és egy felnőtt megyei másodosztályú csapatunk van. Az öregfiúk is csatlakoztak hozzánk. Jelenleg nyolcvan igazolt játékossal szerepelünk a különböző korosztályokban. Főképp előszállásiakból tevődik össze a társaságunk, a barátságunk is összeköt bennünket. Az utánpótlást az U 7, 9, 11, 13, 14 és 19-es csapatok jelentik. A legidősebbek közül a legtehetségesebbeket hamarosan szeretnék a felnőttcsapatba beilleszteni. Azt mondhatom, hogy hála Istennek sokan vannak, jó kis társaság és egy-két éven belül előre tudnak lépni. A felnőttcsapatnál nem az volt a cél, hogy megnyerjük a bajnokságot. Jelenleg a tizenegyedik helyen állunk, tehát a kiesés elkerülését teljesítették. Tavaly jutottunk föl, és szeretnénk itt megmaradni. A felnőttcsapatunk eredményét vizsgálva félévi mérlegem szerint fele­más érzéseim vannak. A kieséstől ugyan távol állunk, de sok olyan mérkőzésünk volt, amikor lehetett volna győzedelmeskednünk, vagy legalább az egy pontot megérdemeltük volna. Sajnos előfordult, hogy ez nem sikerült. Az okokat megbeszéltük a csapattal, illetve a vezetőedzővel, és a tavaszi szezonban javítani fogunk rajta. Az évzáró ünnepségünk jó hangulatban telt el, úgy láttam, hogy mindenki jól érezte magát. Barátok vagyunk, jó ismerőseink érkeztek, tehát felszabadultan telt az esténk.

Erősíteni szeretnének és két helyet előrelépni

A kispad mellől végigharcolja a mérkőzéseket. Ezúttal kedélyes hangulatában találkoztunk Masinka Csaba vezetőedzővel. A szezon őszi szakaszáról ezt nyilatkozta. – Most néztem utána, mindkét félévben hasonlóan szerepeltünk. Nem mondhatom, hogy elégedett vagyok, mert az elmúlt szezonhoz képest szerettünk volna egy kicsit előbbre lépni. Bizakodok a folytatásban. Megnehezítette a dolgunkat, hogy nem tudunk a saját pályánkon játszani. A csapatom igyekezett megállni a helyét, de mindenképpen kell játékost igazolnunk. Egy kapust feltétlenül, hiszen az egyik fiú a mezőnyből töltötte be ezt a posztot, mellette ott is szükségünk lenne az erősítésre. Tavasszal két helyet szeretnénk előre lépni. Egy dologban, az edzéslátogatottsággal nincs gondunk. Amióta elkészült a műfüves (kis) pályánk, azóta mindenki sokkal szívesebben jár oda, a kiváló körülmények közé. Minőségi munkát lehet rajta végezni, de természetesen hiányzik a nagy pálya. Igaz, hogy a bajnokságunk csak április 22-én (!) folytatódik, de az edzéseinket január végén megkezdjük. Részt veszünk egy műfüves kupán is.

A csapat legjobbja elismerés a társaknak köszönhető

Czifra István, az előszállásiak csatára, ősszel kilenc gólt lőtt. A teljesítményéért a csapat legjobb játékosának választották. – Az idei őszi sorozatban volt egy kis hullámvölgyünk, amiből sikerült kiegyenesednünk. A mostani elismerésem a csapatnak köszönhető, amely segített ennek az eredménynek az elérésében. A bajnokság előtt azt tűztük ki célul, hogy kerüljünk be az első tízbe, most ehhez képest egy pozíció a lemaradásunk. Amennyiben tudunk javítani a játékunkon, és eredményesebbek leszünk, előbbre tudunk lépni. A szezon végén is elégedett lennék a nyári célunk teljesítésével. Egy kicsit lassítja a felkészülésünket, hogy a pályánk átépítése miatt Dunaföldváron játszuk a hazai meccseinket, és oda kevesebben járnak át szurkolni, mint ha csak ide kellen kijönni.

Az U 19-es díjazott elégedett a munkával

Vitális Gergőnek a klub U 19-es játékosa díjat az edző és a csapattársai is megszavazták. – A jobbszélső és a középpályás poszton érzem jól magamat, de a góllövés még nem az erősségem. Az előkészítése viszont annál inkább. Teljesen meg vagyok elégedve a csapatom őszi munkájával. A korábbi szezonokhoz képest ez egy fényes teljesítmény. A tavalyi sorozatban rekordmennyiségű gólt kaptunk. Mára megoldódtak a problémáink, jobb lett az edzéslátogatottságunk, és jelenleg a hetedik helyen állunk. Rajtam nem fog múlni a további jó szereplés!