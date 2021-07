Előnyére fordította a helyzetet, hogy elhalasztották az olimpiát

Pénteken délután utazott ki Kovács Zsófia edzőjével, Trenka Jánossal Tokióba, az olimpiai játékok helyszínére. A kétszeres Európa-bajnok tornász már a második ötkarikás részvételére készül, ezúttal nagyobb rutinnal felvértezve, mint öt éve, Rióban. A következő hetek nagy kérdése, hogy a plusz egy év, amit a sportoló kapott, mire lesz elég a versenyen.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

A köznyelv szerint a borsó meg a héja olyan, mint a zsák és a folt: elválaszthatatlanok, együtt járnak, ergo össze vannak nőve (nem párkapcsolati vetületről van szó). Ha lenne képes szinonimaszótár, a „borsó meg a héja” szókapcsolat mellett ott virítana Kovács Zsófia és Trenka János közös képe. A dunaújvárosi sportélet nagykönyvébe már most arany betűkkel írják a nevüket, hiszen a DKSE tornásznője és edzője immár a második olimpiáján vesz részt.

Ez a teljesítmény már önmagában megsüvegelendő, ha azonban hozzávesszük, hogy Zsófinak – mint ő fogalmaz Jani bá’ vagy Jani – az első trénere, illetve a dunaújvárosi „edzőpápának” is Zsófi az egyik első tanítványa, csak tovább emeli a róluk kialakított kép nagyszerűségét. Azonban az idő és az elért eredmények őket igazolják, hiszen Zsófi huszonegy éves korára járt már világbajnokságon, kétszeres

Európa-bajnok címet ért el, sokszoros magyar és mesterfokú bajnoknak mondhatja magát, és vitathatatlanul a magyar női mezőny legjobbja.

A kétrészes minisorozat első etapjában a tanítványt mutatjuk be olvasóinknak.

– A MOB honlapján megtalálható profil szerint mindössze hatévesen ismerkedett meg a tornasport alapjaival. Gondolta volna, hogy 15 évvel később már a második olimpiájára készül?

– Megmondom őszintén, egyáltalán nem. Nyilván, minden sportoló nagy álma, hogy egy olyan nívós nemzetközi eseményen, mint az olimpia képviselje a hazáját, és ott minél jobban szerepeljen. Azonban hatévesen, gyerekfejjel még meg sem fordul ilyen az ember fejében, az enyémben legalábbis biztosan nem. Az első olimpia egyébként hatalmas élmény volt, fel sem fogtam igazán, hogy mi történik velem, kik vesznek körül, és mibe csöppentem bele.

– Meg ne sértődjön, de tizenhat évesen gyerekként a „radar alatt volt”. Most azonban már rutinos versenyzőként, kétszeres Európa-bajnokként vesz részt az olimpián. Ha mástól nem is, vetélytársaktól biztosan nagyobb figyelmet kap.

– Igen, minden bizonnyal nemcsak ők, de a bírók is jobban odafigyelnek majd rám, hiszen a Mercinben megszerzett két Európa-bajnoki arany­éremmel akaratlanul is nagyobb nevem lett tornászberkeken belül, mint Rióban volt. Ennek lehet pozitív és negatív hozadéka is Tokióban. Rióban sokkal másabb volt, hiszen elsőéves felnőttként, egy darab Európa-bajnoksággal a hátam mögött utaztam ki Brazíliába. Az a rutin, amit akkor, ott szereztem, mindenképpen jó, hiszen nem ér majd váratlanul a légkör.

– Ez azért nem teljesen igaz, hiszen bizonyos szempontból a tokiói játékok remélhetőleg a Covid-helyzet miatt egyedülállónak számítanak a sporttörténelemben.

– Igen, a Covid–19 miatt folyamatosan kapjuk azokat a biztonsági szabályokat, amelyeket a kint tartózkodásunk alatt be kell majd tartanunk. Ilyenek például a folyamatos maszkhasználat, távolságtartás és persze napi szinten tesztelnek bennünket, már itthon is. Nem számít, hogy átestünk-e a betegségen vagy sem. A repülőről leszállva mielőtt belépnénk az olimpiai falu területére, azt megelőzően is szűrnek bennünket. Emellett kontaktlistákat le kellett adnunk, kikkel érintkeztünk.

– Elcsépeltnek hat, de nem lehet megkerülni: ha a Covid–19 vírus nem szabja át a világot, ezáltal a sportnaptárat is, már a következő olimpiai kvóta megszerzésére összpontosíthatna. Miként éli meg most, illetve élte meg akkor a halasztást?

– Úgy gondolom, hogy ez az egész mizéria a tavalyi esztendőben, mindenkit nagyon megviselt, hiszen készültünk és kis túlzással már a repülőjegy is megvolt az olimpiára, majd jött a halasztás. Akkor nagyon nehéz volt, hiszen négy évig az ötkarikás játékokra készültem, néhány hónappal a kezdés előtt pedig kiderült, hogy elhalasztják. Akkor tavasszal sokáig edzeni sem tudtam, ami tovább növelte a feszültséget és a bizonytalanságot. Innen visszatekintve azonban már jóval pozitívabban látom a helyzetet. Azt gondolom, jóval érettebb lettem, sokat fejlődtem, azt gondolom, előnyömre fordítottam a helyzetet.

– Milyen volt a felkészülése? Hiszen tavasszal több apróbb sérülés is nehezítette az életét.

– Tavasszal nem voltak a legoptimálisabbak a körülmények. A combomban volt egy kisebb sérülés, egy részleges szakadás, amely a vizsgálatok szerint már a 2020-as mercini Európa-bajnokság alkalmával keletkezhetett, ezzel a sérüléssel együtt kellett versenyeznem. A tavaszi baseli kontinensviadalon komolyabb volt a helyzet, a négy helyett csak két szeren tudtam indulni. Ezt követően a lábszereket hanyagoltunk, sokat pihentem, hogy a sérült testrész regenerálódjon, így a felkészülés hajrájában már maximális odafigyeléssel tudtam edzeni, nem hátráltatott semmi.

– Az olimpiai repülőjegyet a 2019-es stuttgarti világbajnokságon váltotta meg. Azóta akárhogy is számolom, eltelt két év. A folyamatos versenyről versenyre történő készülés közepette mennyire volt szem előtt az olimpia?

– A kvóta megszerzése egy plusz terhet vett le a vállamról, mert a továbbiakban ezzel nem kellett foglalkoznom. A legutóbbi dohai megmérettetésen például voltak olyan versenyzők, akik akkor, néhány héttel a játékok megkezdése előtt szerezték meg az indulási jogot. A játékokra való felkészülést ezt nagyban megkönnyítette.

– Összetett tornászként mind a négy szeren (talaj, ugrás, gerenda, felemás korlát) jól kell teljesítenie.

– A gyakorlataim közül a felemás korlát, amit a legerősebbnek érzek, 6,3 pontos kiindulóhoz, nagy jó gyakorlatok vannak. Ha a szerenkénti bontásban gondolkozom, úgy érzem, ha pontosan megcsinálom, ezzel ott lehet esélyem.

Az edzőm is és én is úgy gondoljuk, előzetes célt nem szeretnénk meghatározni

– Ha már esélyek, milyen személyes ambíciói vannak az eredményeket illetően?

– Az edzőm is és én is úgy gondoljuk, előzetes elvárást nem szeretnénk meghatározni. Abban maradtunk, hogy jól és pontos tornát kell bemutatnom. Az a cél, hogy négyből négy szép, erős gyakorlatot csináljak. Ez a legfontosabb, ha ez megvan, onnantól az eredmény már jönni fog. Titkon mindenképpen szeretnék bejutni az összetett döntőbe, és ahogy az előbb már mondtam, a felemás korlát esetében érzem azt, hogy ha a 6,3-as gyakorlatot megcsinálom, akkor bármi előfordulhat.

– Úgy fogalmaz, „mi”, tehát ön és az edzője, Trenka János. Ez nem véletlen, hiszen Trenka Jánosnak Kovács Zsófia az egyik első tanítványa, Kovács Zsófinak pedig Trenka János az első edzője. Milyen a kapcsolat így, 15 év távlatából?

– Már a legelejétől Janival kezdtem a tornát, még óvodában, nagycsoportos koromban. Visszagondolva hatalmas utat tettünk meg együtt, és nagy eredmény az, hogy sem Jani, sem pedig én nem akartuk elhagyni a másikat. Ő már akkor látja rajtam, hogy milyen napom lesz a szereken, amikor talán még én sem. Minden apró rezdülésemre figyel, ismer és tudja, mikor mire vagyok alkalmas, minden pozitív és negatív dolgot meg tudunk beszélni. Természetesen voltak nehezebb időszakok, főleg gyerekként, amikor atletizáltam is a torna mellett… (negyedikes koráig mindkét sportot egyszerre űzte) a szüleimnek és nekem sem volt könnyű elfogadni, hogy a torna egy kemény sportág, és minden körülmények között, minden egyes nap menni kell, és csinálni kell.

– A torna több szempontból is specifikus sportág. Nagyon fiatalon elkezdik, ugyanakkor igencsak korán abba is hagyják. Ön most 21 éves. Anélkül, hogy vissza akarnám vonultatni…

– Igazából a következő olimpiáig már csak három év van. A 2024-es párizsi játékok­ig még mindenképpen szeretném folytatni, szeretnék vagy egyénileg, vagy csapattal részt venni azon az olimpián, ez utóbbi nagyon szép megkoronázása lenne a pályafutásomnak. Akkor leszek huszonnégy éves. Aztán a párizsi játékokat követően, nem tudom, addig még sok idő van, jelenleg erre az olimpiára koncentrálok.

*

A női tornászok egyéni összetett versenyének selejtezőjét – amelyben a magyar induló is szerepel – július 25-én rendezik, a fináléra pedig négy nappal később kerül majd sor.