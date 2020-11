Élményt adtak a sok gyereknek

Komoly előkészítés után, az akkor érvényben lévő járvány­ügyi szabályok szigorú betartásával sikerült tető alá hozni és lebonyolítani a napokban a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség nagyszabású utánpótlástornáját, az Üstökös Kupát, immár tizenhatodik alkalommal.

Az eseményre a hagyományoknak megfelelően az ország sok pontjáról érkeztek együttesek, bár a korábbiakhoz képest a járványhelyzet miatt ez most kevesebb volt a szokottnál. Igaz, a szervezők hamarabb le is zárták a nevezési időszakot, összesen 40 csapat vehetett részt az eseményen. A mérkőzéseket zárt kapuk mögött játszották az egyetemi és a rácalmási sportcsarnokban, s természetesen a résztvevőkre, a közreműködőkre a szövetség Covid-protokollját alkalmazták. Azaz, a belépésnél testhőmérséklet-mérés volt, a kispadokat folyamatosan fertőtlenítették, a lelátókon ülő csapatok számára kötelező volt a maszkviselés. Mindezek ellenére sikerrel tekinthetett vissza a kupára Németh Miklós, az FMKSZ szervezési referense, aki jól bevált csapattal dolgozott együtt, Csőregi László versenyigazgató főszervezésével.

Az FMKSZ minden óvintézkedést megtett

– Sajnos ebben az egyre romló helyzetben, különösen a legújabb szigorításokat ismerve, örülök, hogy még lehetőség volt a gyerekeknek a versenyzésre, és nem szakadt meg ez a már rangot kivívott sorozat. Sokáig kérdés volt, megtartsuk-e, de mivel a szövetség versenyrendszere működött akkor, belevágtunk. Az elővigyázatossági intézkedések részeként a szállásolástól eltekintettünk, ezért egy korosztály egy helyszínen és egy nap alatt végzett, ezzel is szerettük volna csökkenteni a találkozások számát. Összességében két sportcsarnokban U11-től U15-ig küzdöttek a lánycsapatok, a legkisebbeknél eredményt nem hirdettünk, náluk még a játék öröme az elismerés. A fiúk számára nem rendeztük meg a tornát, részben azért, mert kevesen neveztek, nyilván ebben is közrejátszhatott a vírushelyzet. Egyébként a zárt kapuk rámutattak egy dologra: a gyerekek sokkal felszabadultabbak voltak, mert nem voltak olyan szülői megnyilvánulások, amik az ilyen mérkőzéseken sajnos előfordulnak a vélt vagy valós sérelmeik okán. Tapasztalat, hogy mindig van, aki az ellenfél edzőjével, de akár a sajátjával is összeszólalkozik, vagy a játékvezetőt szidja minősíthetetlen stílusban. Itt viszont gyerekek vannak a pályán, akik élvezni szeretnék a kézilabdát, és mindenki számára kellemetlen, amikor magából kikelve valaki tönkreteszi ilyen módon a hangulatot – mondta lapunk megkeresésére.

Németh Miklós kiemelte, az Üstökös Kupa legnagyobb értéke az, és ezért is szeretnek ide járni a csapatok, hogy olyan egyesületek találkoznak egymással, amelyek az országos bajnoki rendszerben, amely regionális szinteken zajlik, szinte teljesen kizárt, vagy csak nagyon kicsi az esélye. – Például az Angyalföldi Sportiskola edzője a távozáskor külön köszönetet mondott, mert nagyon nagy szakmai értékkel bírt számukra a torna. Ugyanis a bajnokságukban rendre fölényes sikereket aratnak, aminek viszont nagy sportértéke nincsen. Itt viszont szoros, kiélezett meccseket vívtak, amiből sokkal többet tudnak tanulni. Már csak ezért is megéri tető alá hozni ezt a tornát.