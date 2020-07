Elmarad a DPASE első edzőmérkőzése

A 2020/2021. évi harmad­osztályú labdarúgó-bajnokságra készülő Dunaújváros PASE együttese szerdán idegenben játszotta volna első nyári felkészülési mérkőzését.

Az újvárosiak 17 órakor az NB II-be feljutott Pécsi MFC vendégeként léptek volna pályára a baranyai megyeszékhelyen, de a találkozó sajnálatos módon elmarad. Az már a felkészülés elején kiderült, hogy Horváth Kevin, Busa Bence, Tapiska Géza és Reicheld Alex nem Dunaújvárosban folytatja a pályafutását. Hétfőn aztán újabb játékosok távozását jelentette be a klub, Kis Balázzsal és Puskás Gáborral sem tudtak megállapodni a folytatásról, így ők is távoznak az egyesülettől, Beszterczei Attila pedig befejezte a pályafutását.

A klub elöljárói több labdarúgóval is tárgyaltak az elmúlt napokban, de konkrét megegyezések még nem születtek, így a szakmai vezetés létszámprobléma miatt kénytelen volt lemondani a szerdai találkozót. Egyébként a két együttes az előző szezonban egy csoportban szerepelt az NB III-ban, a bajnokság félbeszakításakor a Pécs állt az élen, és az MLSZ döntése alapján ebben az osztályban ez alapján jelölték ki a feljutókat.

A tervek szerint a MOL Fehérvár második számú együttese elleni hazai összecsapást szombaton már megrendezik az újvárosiak. A találkozó 11 órakor kezdődik a pálhalmai Agrospeciál Sporttelepen.

Igazi NB II-es gálára utazik a PMFC férfilabdarúgó-csapata szerdán azt követően, hogy a harmadosztályú Dunaújváros PASE lemondta létszámhiányra hivatkozva a két csapat felkészülési mérkőzését. Vas László és szakmai stábja, hogy ne boruljon fel az alapozás üteme, egy minitornára jelentkezett be Siófokra, ahol nem csak a hazaiakkal, de a Szombathelyi Haladással is megütközhet a pécsi alakulat egy-egy félidő erejéig. A torna zárt kapuk mögött zajlik majd, tudtuk meg a baranyai egyesület sajtósától.