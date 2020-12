Elkezdték a munkát Tokióért

Miután befejeződött a bajnokság őszi etapja – ahol veretlenül a dunaújvárosi csapat áll az élen –, most már minden figyelem az olimpiára koncentrálódik. Azaz egészen pontosan az ahhoz vezető út legfontosabb lépésére, az ötkarikás selejtezőre, amit többszöri halasztás után úgy néz ki, január 17-től megrendeznek Triesztben, ahol két csapat válthatja meg helyét az olimpiára.

Legalábbis a nemzetközi szövetség nagyon eltökélt a rendezést illetően, amiről a FINA vezetői, orvosi és többi bizottságának tagjai, az érdekelt országok sportdiplomatái, képviselői, edzői számára online konferenciát rendeztek. Bíró Attila szövetségi kapitány az MVLSZ honlapjának elmondta: – A ­FINA határozottan kimondta, sem az időponton, sem a helyszíneken nem szeretne változtatni, így az eredeti terveknek megfelelően a női selejtező januárban Triesztben, a férfi februárban Rotterdamban lesz. Természetesen hozzátették, a helyzetet befolyásolhatja az egészségügyi helyzet, ugyanakkor semmiképpen sem zöld asztalnál szeretnének dönteni az indulókról. Szóval úgy készülünk, hogy januárban játszunk a tokiói részvételért.

Persze a koronavírus-járvány sűrűjében semmit nem lehet biztosra venni, de ha lesznek tornák, szigorú protokoll szerint. Éppen a fertőzésveszély miatt többen felvetették, hogy több játékost lehessen nevezni, de egyelőre a FINA ragaszkodik a 13 + 2-es felálláshoz, azaz csak két cserére lenne lehetőség a torna alatt, de csak pozitív vírusteszt esetén.

Bíró Attila most 17-es keretet hirdetett, amiben az idén januári hazai Eb-n harmadik helyet szerzett együttes minden tagja benne van, azaz a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics gárdájából Garda Krisztina, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya, rajtuk kívül Magyari Alda és Horváth Brigitta is meghívót kapott a csapatból.

Hathetes programmal

– Természetesen a világban kialakult helyzet miatt arra is fel kell készülnünk, hogy változtatnunk kell, az érintettek és mi is tudjuk, kik azok, akik, ha úgy alakul, szerepet kaphatnak. Tekintettel arra, hogy a Magyar Kupát és a bajnokság első szakaszát is letudták a csapatok, a játékosok jó szinten vannak mind fizikálisan, mind taktikai értelemben, ezáltal nem a nulláról kell indulnunk, sőt! A hathetes programban a megszokottak szerint napi két vizes edzéssel, szárazföldi és mentális tréningekkel készülünk. A program még képlékeny, azon dolgozunk, hogy edzőpartnert találjunk – idézték Bíró Attila kapitányt.

A válogatott Triesztben a csoportban Görögország, Izrael, Kazahsztán, valamint Új-Zéland ellen játszik, azonban a legfontosabb az elődöntő lesz, ugyanis az a meccs hivatott dönteni az olimpiáról. Itt a másik csoportból biztosra vehető, hogy Olaszország vagy Hollandia ellen kell megvívni az utóbbi időszak legfontosabb összecsapását. Aki itt nyer, mehet Tokióba!