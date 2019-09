Elkezdődött a szezon már a birkózóknál is

A mozgalmas nyári hónapok után a Dunaferr SE birkózószakosztályánál is elkezdődött az idény, elsőként a veteránok bizonyíthattak a szőnyegen.

A Dunaferr SE birkózószakosztályánál szeptember 7-én, a veteránok országos birkózóbajnokságával elkezdődött az őszi versenyszezon. A seregszemlét Miskolcon rendezték meg. A rangos eseményen hat dunaújvárosi versenyző vett részt.

Kemény Norbert az A korcsoport (35-40 évesek) 100 kg-os kategóriájában kötött- és szabadfogásban is ezüstérmet szerzett.

Magyar bajnoki címet szerzett Papp Gyula B korcsoport (41-45) 130 kg, Pupp János C korcsoport (46-50) +130 kg, Angyal László C (46-50) korcsoport 88 kg, Király Ferenc D korcsoport (51-55) 130 kg és Mátyás Gábor C korcsoport (46-50) 70 kg-os súlycsoportjában.

Az eseményen a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb versenyző vett részt, valószínűleg az időpont miatt. Ennek ellenére színvonalas, küzdelmes és izgalmas mérkőzéseket láthattak a kilátogatók. Az öt aranyéremmel és két ezüstéremmel a Dunaferr SE az összesített csapatversenyben a második helyen végzett. Az eredményekről Tombor István, a Dunaferr SE edzője tájékoztatta lapunkat, a szakember a fiatalok nyári munkájáról is szólt:

– Szakosztályunk számára a nyár is mozgalmasan telt. Az iskola befejezését követően június 17-től 28-ig kéthetes napközis edzőtábort szerveztünk. Az első héten 92 gyerek, a második héten 47 gyerek vett részt. Az edzések mellett jutott idő játékra és strandolásra is. Az edzőtábor célja elsősorban az élményszerzés volt, de a dél­előtti foglalkozásokon a birkózótechnikák tanulásán és gyakorlásán volt a hangsúly. Augusztus 4–9-ig a Kertvárosi SE meghívására Puszta­vacson vett részt alapozó edzőtáborban hét versenyző Kiss Károly edzővel. Napi három edzéssel készültek az őszi versenyszezonra.

Augusztus 21–23-ig a tanév megkezdése előtt ismét egy összetartó rövid napközis tábort szerveztünk Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskolában huszonthét gyerek részvételével. A programban már jóval több volt a szőnyegmunka, a gyakorlás, a birkózás, de a bográcsozás sem maradhatott el.