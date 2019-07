Elkezdik a felkészülést a következő idényre a megyei gárdák is

A labdarúgó Groupama Megyei II. osztály dél felnőttcsoportjában is egy izgalmas szezont zártak a csapatok.

Az átigazolási időszak július 20-áig tart, ezért az erősítésekről és átigazolásokról szóló híreket addig nem árt óvatosan kezelni. A csapatok ezzel együtt megkezdték a felkészülésüket az új évadra. Beharangozó sorozatunk első részét olvashatják. Az Előszállás újoncként kezdett ebben a csoportban.

A záró alakulatok játékosai közül ők végeztek eredményesebb munkát, így nem csak a szerencsére támaszkodhattak a bent maradásukat illetően. Az egyesület az eredményes pályázataira támaszkodva látványos fejlesztésekbe kezdett, így a létesítményeik színvonalát tekintve is a felzárkózás előtt áll. A csapat a 25 pontjával a 13. helyen végzett. A hét győzelme mellett négy döntetlennel szerzett még pontokat. A vereségekből is bőven jutott, összesen tizenkilenc alkalommal, a 47–82-es, összesítésben –35-ös gólkülönbségük figyelmeztető kell legyen a számukra az új bajnokságban is.

Masinka Csaba vezetőedző:

– Az utolsó mérkőzésünkön már felszabadultan tudtunk játszani, hiszen akkorra már elszállt a kiesés réme a fejünk fölül. Nehéz volt a tavaszi szezonunk, mert sérülések miatt több alapemberünk is kiesett a csapatból, és a hiányuk rányomta a bélyegét a teljesítményünkre. Az utolsó négy-öt fordulóra viszont a helyükbe lépő fiatalok felnőttek a feladathoz és ez segített bennünket egy jobb helyezéshez. Az utolsó öt fordulóban nagyon jól játszottunk. A szezon előtt az elnökség a bent maradást tűzte ki célul, amivel én akkor is egyetértettem, mivel meg kellett erősödnünk ebben a csoportban. Remélem, hogy az átigazolási időszakban nem kapkodják el az embereinket, és egyben marad a csapatunk! Abban az esetben meg kell céloznunk a csoportunk középmezőnyét. Június végén egy négynapos siófoki edzőtáborba vonultunk, ahová az utánpótlás-játékosok is eljutottak. A bajnokságra való felkészülésünk kezdetét július közepére tervezzük.

A nagykarácsonyiak a 15. helyen végeztek a bajnokságban. A gárda vezetője, Mergl István valamint az érettebb játékosok az utolsó hónapban már önkritikusan fogalmaztak a saját teljesítményükről, de az érdemi változtatásokra már nem jutott idejük és lehetőségük sem. Az elmúlt szezonban felmutatott teljesítményük az utolsó előtti helyre volt elegendő. Egy ponttal maradtak le az előttük álló Pusztaszabolcstól. Annak megelőzése biztonságosabb pozíciót jelentett volna számukra. A sorozatban mindössze öt diadalnak örülhettek, húsz alkalommal a döntetlenre futott a lendületükből, és bizony harminckilenc vereség árnyékolta be a teljesítményüket. Nem is csoda, hogy a végén a 39–104-es gólkülönbséghez csupán 20 megszerzett pont társult.

Szabó Mártontól, a nagykarácsonyiak meghatározó játékosától ezt hallottuk:

– A tanulságos szezont legalább egy 4–3-as, hazai győzelemmel zártuk, ami egy kis szépségtapasz lett a tavaszi szériára. Végre az utolsó meccsünkre csapattá tudtunk alakulni. Bár az eredményeinken ez nem nagyon látszott, de a bajnokság vége felé már minden meccsre a győzelem reményével készültünk, mentálisan akkorra értünk össze. Sajnos ez akkor nem hozta meg a kívánt sikereket. A nagy akarás mellett egy-egy góllal, vagy éppen valami botrányos játékkal tudtunk kirukkolni. Kár, hogy későn kezdtünk ebbe a hajrába. A tanulságok a jövőre nézve is fontosak: nem szabad hasonló hibákba esnünk az ősztől. A legfontosabb bajt az edzések gyenge látogatottságában látom.

Nyilván mindenkinek a család és a munka fontosabb ennél, de a folytatásban erre is elegendő időt kell fordítanunk. Jobb kondícióval és szervezettebb játékkal kell a következő idényt teljesítenünk. A most következő sorozatban szeretnénk egyben tartani a csapat gerincét, de bizonyos játékos mozgások, új érkezők illetve távozók megjelenhetnek a mi csapatunknál is.

A Seregélyes a tabella alsóbb régiójában zárta a tavalyi küzdelmeket, a szezon végére a 12. helyet érte el. Nyolc alkalommal nyert, négy döntetlent ért el és tizennyolc alkalommal vereséggel hagyta el a pályát. A 62 lőtt góljára 78-at kapott, így született a –16-os gólkülönbsége. Rapa István edző szerint a következő szezonban főként mentálisan kell erősödniük a csapat játékosainak.