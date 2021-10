Elkergetni a felhőket

Ezt ne hagyja ki! Semmi jóra sem számíthatnának a családok a baloldaltól

Nem tudom, van-e értelme bármilyen szinten is értékelni a Dunaújvárosi Acélbikák eddigi szereplését a jégkorongozók Erste Ligájában, hiszen a bajnokság negyedénél sem tart még a mezőny. De talán néhány gondolat erejéig mégis érdemes azzal foglalkozni, mit is tapasztaltunk eddig. Már csak azért is, mert olyan szezont indított a DAB, amire korábban még nem volt példa.

A jégpálya üzemeltetése is rájuk szakadt, ez mindent befolyásol

Az ugyanis még nem fordult elő, hogy a klub üzemeltesse a Dunaújvárosi Jégcsarnokot. (Aki egy kicsit is járatos a jég világában, az tudja, százmilliós tételről van szó.) Ami a lényeg: Azari Zsolt klubelnök az első pillanattól hangsúlyozta, a jégpályára valót a felnőttcsapat keretéből kell elvenni, ezért az idén fiatal, sikerre éhes játékosokkal indulnak a bajnokságban, tisztában azzal, nem az Acélbikák sikereiről szól majd az idény. A csapat nyolc meccsen egy pontot sem szerzett, és az eddigiek alapján azt mondhatjuk, nem is fog túl sokat. Igazán a nagy kérdés az, érdemes volt-e ezt a fiatal együttest az Erste Ligában indítani, ahol nem egy volt NHL-ben, KHL-ben is bizonyított hokis ellen kell kiállniuk. Ezeknek a fiataloknak sikerélményre lenne szükségük, ebben pedig nem lesz sok részük. Viszont valószínű, vár még rájuk néhány nagy pofon. Lehetne filozofálgatni azon, nem kellett volna esetleg egy-két évre felfüggeszteni az Erste Liga-indulást – megtette már más csapat is ezt – és a meglévő forrásokat az utánpótlásra költeni. Mert hiába az utánpótlás-nevelés fontosságának hangoztatása, amikor az ország egykor legjobb utánpótlás-nevelő klubja évek óta vergődik. Csak távozók vannak. Ennek eredménye, hogy idén az Acélbikák nem tudtak csapatot indítani az ifjúsági bajnokságban, és az alsóbb korosztályokból is igen tehetséges hokisok távoztak. És sajnos Dunaújváros már nem vonzó, nem sikk itt jégkorongozni. Hol vannak már azok az idők, amikor a Fradiból, az Újpestből a szülők idehozták a gyerekeket? Visszatérve az Erste Ligához: sokan mondják, az utánpótlás-nevelés miatt fontos, hogy felnőttcsapat legyen. Van ebben igazság, de ez vissza is üthet. A szülők a gyerekeiket sikeres klubokhoz szeretik vinni, a dunaújvárosi most nem az. De bízzunk abban, hogy már a szezon vége felé – mert kemény munka folyik – egy kicsit tisztább lesz az ég.