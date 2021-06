Elképesztő csapat és hangulat, döntetlen a világbajnok ellen

Fiola Attilát, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott játékosát még mindig rázza a hideg, ha a világbajnok franciák ellen szombaton szerzett góljára gondol. A csapat hősies küzdelemben, szavakkal nehezen leírható buzdítás mellett, elképesztő bravúrral 1–1-et játszott szombaton második csoportmérkőzésén.

A portugálok ellen elveszített első találkozó után azon bosszankodtunk, hogy nem sikerült a döntetlen ellenük – már ez is egyfajta csoda lett volna az Európa-bajnokkal szemben. Na de az, hogy a szombati találkozót követően, amikor a világbajnok franciákkal 1–1-et játszottunk még mi érezhettünk kicsi csalódottságot, hogy nem sikerült nyerni, azt ember nem gondolta volna. Persze, ezzel az eredménnyel, az Eb eddigi legnagyobb meglepetésével is világraszóló csodát tett a csapat. A meccset közvetítő Hajdu B. István nem véletlenül mondta erre a hihetetlen teljesítményre, hogy betoltuk a Hősök terét a Puskás Arénába.

A meccs egyik főszereplője a vezető gólt szerző Fiola Attila volt. A MOL Fehérvár 31 éves védője dunakömlődi származású, 2005-ben került a paksi klub utánpótlásába, ahol 2009-ben debütált az élvonalban, és 2014-ig játszott Pakson. Megindító volt látni, hogy a találkozó után könnyeivel küszködve nyilatkozott az M4 Sporton, majd vasárnap a Telkiben rendezett sajtótájékoztatón elmondta, alig aludt éjszaka, érzelemdús időszakon van túl.

– Boldog és büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, örülök, hogy ekkora boldogságot tudtunk okozni több millió magyarnak – fogalmazott a gólszerző, aki a Puskás Arénában játszott csoportmeccs első félidejének végén talált be Hugo Lloris kapujába. Kiemelte, egyelőre még nem fogta fel, hogy találatával a magyarok pontot szereztek a vb-címvédő ellen.

– A meccs után három órán át fájt a fejem, olyan hangulat volt. Nem lehet leírni vagy elmondani, mit éreztem, ezt mindenkinek át kell élnie. Büszke magyar vagyok – mondta a hátvéd. Hozzátette, legalább háromszáz alkalommal visszanézte a gólt, amelyet követően a kapu mögé akart menni ünnepelni, azonban rájött, hogy ott francia szurkolók vannak. Ezt követően „elindult, amerre látott”, így lett a végeredmény egy furcsa gól­öröm, amibe a helyi hangulatfelelős hölgy is belekerült.

– Amikor kiértem a sarokba, akkor láttam, hogy az ott ülő hölgy fülében fülhallgató van és lefelé néz. Gondoltam, nem látta, hogy betaláltunk, ezért csaptam az asztalára. Utólag is elnézést kérek tőle – utalt a védő a helyi műsorközlőre, aki – mint utólag kiderült – épp az egyik kiesett fülhallgatóját kereste.

– Örülök, hogy a második Eb-men is itt lehetek, életem legszebb napjait élem át. Az első mérkőzés után mindenki el volt keseredve és bosszús volt, mert sok melót beletettünk és az utolsó pillanatokban kiengedtük az egy pontot. Az, hogy abból fel tudtunk állni, nagyszerű csapategységre vall, és a szombati összecsapás után kellő önbizalommal mehetünk Németországba – tekintett előre a szerdai csoportzáró müncheni találkozóra Fiola, ahol győzelem esetén esélyünk lehet a továbbjutásra. Kiemelte, a német is a világ egyik legjobb csapata – szombaton 4–2-re nyertek a portugálok ellen – de mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy meglepetést okozzanak, százötven százalékkal fognak pályára lépni.

A Puskás Aréna után a Münchenben várható hangulatról az MTI kérdésére kiemelte, reméli, sok magyar szurkoló tud majd kimenni a találkozóra, mert rengeteget jelent számukra a nézők támogatása. – Griezmann azt mondta, erre nem tudtak felkészülni, meglepődtek, milyen hangulat volt az Arénában. Sehol máshol nincs ilyen, de bízom abban, hogy a húszezer szurkoló egy része minket fog támogatni – mondta Fiola.

A Nemzeti Sport elemzéséből kiderült, hogy a legfontosabb tényező, aminek köszönhetően a magyar válogatott az alacsony labdabirtoklás mellett sem játszott teljesen alárendelt szerepet, mert képes volt ellentámadásra és gólra is, az a futómennyiség. Még az Arsenal korábbi menedzsere, Arsene Wenger is a magyar csapat futómennyiségét dicsérte, és a franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps is elismerte, a mieink dinamikusabban futballoztak, jobban alkalmazkodtak a hőséghez. – Az első félidőben gyönyörűen játszott a magyar csapat, amelynek a gólja számunkra felért egy hatalmas gyomrossal. Ezután nagyszerűen védekeztek a magyarok, és felbátorodtak, ahogy haladtunk előre az időben – fogalmazott a szakember.

A magyar kapitány, Marco Rossi pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit. A magyarok olasz szakvezetője a találkozó után azt mondta, eddig csak televízión nézte az Európa-bajnokságot, most azonban 56 évesen, ezzel a csapattal úgy érzi magát, mint egy gyerek a vidámparkban.

– Mondhatjuk, hogy ez edzői pályafutásom egyik legszebb napja. Itt vagyunk, nagy a cirkusz körülöttünk, jól akarunk teljesíteni, ugyanakkor továbbra is két lábbal a földön kell járnunk. Nem vagyok arrogáns, hogy azt mondjam, elmegyünk Münchenbe és nyerünk, de azt mondhatom, hogy odamegyünk és a lehető legjobb teljesítményt fogjuk majd nyújtani – jelentette ki a szakember. A tréner kifejtette, nem volt biztos abban, hogy a játékosai képesek lesznek-e ilyen jó teljesítményt nyújtani. – Az első találkozó után volt néhány pszichológiailag nehéz napunk, de most remek eredményt értünk el, ráadásul hihetetlen teljesítménnyel. Örülnünk kell és büszkének kell lennünk, nekem is és a játékosoknak is – mondta Rossi.

A tréner emlékeztetett, a válogatott teljesítménye az érkezése óta javuló tendenciát mutat, és bár sokszor, sokan kritizálják, egyes játékosokat miért hív be, másokat pedig miért mellőz, a kerettagok minden egyes alkalommal bizonyítják, miért vannak itt. A találkozó legjobbjának megválasztott Kleinheisler Lászlóval kapcsolatban kiemelte, azon játékosok egyike, akit mindig kritizálnak, amikor meghívja a válogatottba, de ezeket nekik nem szabad meghallgatniuk.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy Szalai Ádám jól érzi magát, és miután a szombati orvosi vizsgálatok során nem találtak nála problémát, az éjszakát már Telkiben töltötte. Szalait a meccs 26. percében kellett kényszerűségből lecserélni, mert szédült. A támadó a mérkőzés korábbi időszakában egy ütést kapott a fejére.