Elhunyt Sziklenka László mesteredző

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség közösségi oldalának tájékoztatása szerint csütörtökön hajnalban 85 éves korában elhunyt Sziklenka László kiváló mesteredző, a sportág Arany Érdemérmese, aki 21 éves korában kezdett edzőként dolgozni, és több mint 60 évig szolgálta a sportágat.

Tanítványai közt volt az olimpiai bajnok Foltán László és az olimpiai bronzérmes Kozmann György is, akinek a kezébe ő adott lapátot Pakson.

Sziklenka László 2006-ban – Albu Györggyel közösen – hozta létre a dunaföldvári kajak-kenu szakosztályt, majd a sárkányhajó klubot, s ezzel lehetővé vált, hogy a gyerekek és fiatalok a kisvárosban is megismerkedjenek ezekkel a vízi sportokkal. Nem is akármilyen eredménnyel. Ő indította el a tehetséges kenust, Némedi Konrádot, aki a Dunaferr SE színeiben nyolcszoros magyar bajnok, kétszeres ifjúsági világbajnoki bronzérmes lett. Edzéseivel nőttek fel Dunaföldváron azok a sárkányhajózó fiatalok, akik U18-as kategóriában kétszeres Európa-bajnoki, illetve néhányan bekerülve a magyar válogatottba világbajnoki címet szereztek. Munkájáért 2017-ben Dunaföldvár Sportjáért elismerésben részesült.

Sziklenka Lászlót a Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti.