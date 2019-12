Élete első országos versenyén dobogós

December 8-án, vasárnap Seregélyesen rendezték meg a Mikulás-kupa elnevezésű országos amatőr tollaslabdaversenyt.

A dunaújvárosi Danubius KSE egyesületét több versenyző is képviselte a megmérettetésen. Pintér Gergő A és B kategóriában egyéniben indult, utóbbiban végül ezüstérmes lett. Csomor-Németh Lili és Csomor Péter, illetve Jakab Fanni és Szentpéteri Gábor B kategóriában a párosok között volt érdekelt, végül megosztott bronzérmesek lettek. Rostási Tibor egyéniben és párosban is versenyzett, több mérkőzést is nyert, de érmet ezúttal nem tudott szerezni az erős mezőnyben. A legkisebbek kategóriájában indult Jónás Patrik (képünkön a Mikulással) egyéni versenyszámban. A kisfiúnak ez volt élete első országos tollaslabdaversenye, ahol nagyon kiválóan teljesített, hiszen a klubvezetők legnagyobb örömére előkelő helyen végzett, a dobogó harmadik fokára állhatott fel.