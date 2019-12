Elérkeztek a pontosításhoz

Három hét múlva áll vissza a megszokott rend az NB I-es női kézilabda-bajnokságban. December 29-én 18 órakor fogadja Szekszárdon a Kohász a Szent István SE együttesét bajnoki derbin, amely jelenleg a sereghajtó a bajnokságban.

A világbajnokság reményei elszálltak, kellőképpen kimérgelődtük magunkat. És ismét a csapatunk szorgos munkáját figyelhetjük minden nap az edzéseken. Aki ismeri György László vezetőedző szisztémáját, jól tudja, hogy a napi két edzésből nem enged. Még akkor sem, ha egy-egy edzőmérkőzés is tarkítja a napirendet.

Egyszóval: nem lehet lazítani, mert a jelenlegi kilencedik helyezéssel sem a csapat, sem a szurkolótábor nem elégedett. Tehát munka van!

– A bajnoki szünet legnehezebb szakasza most kezdődik, mert a maximális igyekezettel végzett munka fáradtsága érződik a játékosokon. De ez így van rendjén – kezdte nyilatkozatát a Kohász szakvezetője. De továbbra is a kondíciónál maradva: – Az erőnlét karbantartása megtörtént, azzal nincs gond. Most az edzőmérkőzéseken kell a fegyelmezett, taktikus játékot, a támadásokat, a védekezést gyakorolni. Ezek az előkészületi mérkőzések rendkívül hasznosak. Mondhatom, hogy a tervezés szerint rendben halad a játékelemek gyakorlása, a gólszerzésnek, a helyzetek kihasználásának, a hatékony védekezésnek, vagyis a taktikus játéknak az ismétlése az edzéseken. Most már elérkeztünk a pontosításhoz, a csiszoláshoz, a finomításhoz.

Erre pedig a néhány edzőmérkőzés jó alkalmat, lehetőséget ad. Jelenleg csak Szekerczés Luca sérült, de a jövő héten már ő is beszáll a játékba – nyilatkozta György László.

A Dunaújvárosi Kohász kedden a junior válogatott ellen játszott gyakorló mérkőzésen Budapesten, ahol 24–20-ra nyert a dunaújvárosi együttes. A félidőben a junior csapat vezetett 11–10-re. Egyszer betalált Mihály Petra is az anyaegyesületének kapujába. A DKKA gólszerzői: Triscsuk 8, Grosch 5, Ferenczy 2, Szalai 2, Bouti 2, Kazai 2, Cavlovic 1, Molnár 1, Braun 1.

A Kohász játékában – ahogy a vezetőedző elmondta – érződött a sok-sok gyakorlás eredménye. Védekezésben, az átlövés gólok számának növekedésében, a gyorsaságban is jól teljesítettek a Kohász játékosai. Ma pedig idehaza az érdi gárda az ellenfél 17 órakor a Dunaferr Sportcsarnokban. Ez a találkozó mindenképpen fokmérő lesz, hiszen ismerjük a jelenleg negyedik helyen tanyázó, Szabó Edina vezette kiváló csapatot.