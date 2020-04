Eldőlt, nincs tovább, befejeztek minden kézilabda-bajnokságot

A Magyar Kézilabda Szövetség csütörtöki elnökségi ülésén úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzetre tekintettel a korábban felfüggesztett összes bajnokságot azonnali hatállyal berekeszti. Továbbá nem hirdet bajnokokat, feljutók és kiesők sem lesznek, csak a nemzetközi kupaindulókat határozza meg mind a két nem esetében. A Dunaújvárosi Kohász KA együttese így a nyolcadik helyen fejezte be a csonka szezont.

Az egyhangú elnökségi határozat szerint a nemzetközi kupákban azok a csapatok indulhatnak, amelyek a 2018/19-es idény alapján arra jogosultak voltak a 2019/2020-as szezonban.

– Fájdalmas, egyeseket méltánytalanul érintő döntéseket kellett meghoznia az elnökségnek, hiszen eleve nehéz helyzetben van az egész ország és a sportvilág is – emelte ki Nagy László, az MKSZ férfiszakágért felelős alelnöke a szövetség honlapján.

– Többször egyeztettünk az érdekeltekkel, folyamatos volt a párbeszéd az utóbbi hetekben, és természetesen a folytatásban sem lesz ez másként, a rendkívüli helyzetben sem szeretnénk megalapozatlan döntéseket hozni, nem mindegy, hogy mekkora az érdeksérelem, amely a sportág szereplőit éri. Ezt szerettük volna és szeretnénk minimalizálni azzal, hogy úgy tekintünk a 2019/2020-as idényre, mintha meg sem történt volna, és újrakezdenénk a szezont, amint lehet, azonos felállásban, ami a bajnoki osztályokat illeti – tette hozzá.

Az MKSZ úgy is próbál segíteni a kluboknak, hogy átvállalja a költségeik egy részét. – Minden érv a versenyek zárása mellett szólt, az elnökség pedig egységes véleményen volt. A célunk a bajnokság lehető legoptimálisabb újraindítása, a feladatunk pedig az, hogy a klubokon a lehető legjobban segítsünk, például a többi között a versenyeztetési költségek átvállalásával, értjük ezalatt a nevezési és átigazolási díjakat, a játékvezetői és versenybírói költségeket, játékengedélyeket, és a sportért felelős államtitkárság kezelésében lévő sportági forrásokat is igyekszünk minél hatékonyabban a klubok számára elérhetővé tenni. A cél egyértelműen az, hogy minimális legyen a sportág kára – hangsúlyozta Novák András operatív igazgató.

A Dunaferr korábbi klasszis kapusa, a női szakágért felelős Pálinger Katalin is kiemelte, a jelenlegi helyzetnek mindenki áldozata: – Nem kérdés, mindenki nehéz helyzetbe került. Olyanba, amelyben továbbra is fő célunk a női válogatott olimpiai részvétele, ám az elmúlt és az elkövetkező hetek történései és döntései sokkal messzebbre mutatnak, az olimpia helyett a napi gondok kerültek előtérbe.

Kirsner Erika, az MKSZ elnökségi tagja, a Váci NKSE elnöke az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, jobb döntést nem lehetett hozni: – Gazdaságilag minden klubot meg fog viselni, ezt már most érezzük. Nem tudjuk, hogyan alakul a jövő, de sajnos biztosan lesznek olyan csapatok, amelyek anyagi okok miatt nem fogják tudni vállalni az NB I-es indulást, mert a támogatóik visszalépnek, emiatt át fog alakulni a mezőny.

Mátyás Gábort, a DKKA ügyvezetőjét nem lepte meg a döntés, szinte mindenki erre számított: – A határozat most megerősít sok egyesületet, milyen irányba mehet, milyen döntéseket hozhat. Ezen túlmenően fel kell készülni arra is, amikor rajtolhat a következő szezon, egyáltalán legyen mivel és kikkel – mondta. Az ügyvezető hozzátette – amit több más klub már megtett –, nagy valószínűséggel ők is közös megegyezéssel próbálnak szerződéseket módosítani, ami mindenkit érint az akadémiánál. Sajnos lesznek fájdalmas döntések is, de a körülmények nem engednek mást ebben a helyzetben.

– A szövetség határozata után azok a tevékenységek, amire megkötöttük a kontraktusokat, nem valósulnak meg. Egyik részről sem. Nyilván át kell gondolni, mit lehet most tenni, szerintem konkrétan jövő hét második felére lesz ennek eredménye, miután leültünk a játékosokkal, a szakemberekkel. A nagy egyesületekkel ellentétben nálunk nem egységes lenne a módosítás, hanem egyénre szabott – fogalmazott.

Elmondta, volt egy remekül felépített akadémiai rendszer, de illúzió, hogy onnan lehet mindent folytatni, ahol abbahagyták. Bíznak a játékosok, gyerekek, edzők lelkesedésében, és igyekeznek a legkisebb veszteséggel túlélni: – Nagyon bizonytalan a jövő a támogatások ügyében is, ugyan próbálunk előre tervezni, de azt sem tudja senki, legyen szó bármilyen sportágról, az eddigi szponzorok, taofelajánlók is miként vészelik át a válságot.

Ami pedig a következő szezont illeti, az MKSZ nem tudta meghatározni, egyrészt a járvány, másrészt a nemzetközi szövetség versenynaptára miatt sem, ami szintén teljesen felborult, s még bizonytalan, mi lesz az elhalasztott klub-, valamint válogatott eseményekkel.