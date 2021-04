„El kell hinni, hogy a fővárosban is legyőzhető az UVSE csapata”

Fontos, a bajnoki álmokat életben tartó mérkőzést húzott be ötméteresekkel szerdán a Fabó Éva Sport­uszodában a házigazda női vízilabdacsapat. Folytatás szombaton a Margitszigeten.

„A mérkőzés első felében végig az UVSE vezetett, összességében irányította a játékot. A találkozó e periódusában fontos volt, hogy nem kerültünk komolyabb hátrányba. Aztán a második negyed végén már kezdett összeállni a védekezésünk. Lélektani szempontból több fontos gólt is szereztünk a harmadik negyedben, és Magyari Alda több bravúrt is bemutatott. Őszintén bíztam abban, hogy 8–6-nál már elég előnyt szereztünk, de nem így történt. Mindkét csapat nagyon elfáradt a végjátékra, két egyéni villanásból egyenlített az UVSE. Nagyon éles, kiegyenlített csatát hozott ez a mérkőzés.

Örülünk, hogy az ötméteres-párbajt ezúttal mi nyertük, és tanulva az eddigiekből megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni a szombati, harmadik meccsre – fogalmazott a találkozót követően Mihók Attila, a dunaújvárosiak szakvezetője, aki lapunknak elmondta: – Annyi rutinom azért van, hogy egy ötméteres-párbajnál már nem ugrálok, hiszen tényleg apró, lélektani momentumokon múlik az egész. Fontos volt, és ezt most ki kell emelnem, hogy Gerda és Csenge is magabiztosan értékesítette az ötméterest, ez pedig már előre jelezte, hogy lehet esélyünk ebben a párharcban. Szombaton nyerni megyünk Budapestre. Nehéz lesz, de a korábbi Magyar Kupa-győzelem alkalmával is bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk győzni az ­UVSE ellen a Margitszigeten. Bízom benne, hogy ez a forgatókönyv ismétlődik meg. Az emberelőnyös helyzeteket határozottabban és tudatosabban kell végigjátszanunk, és legalább ilyen arányban kell Budapesten is kivédekeznünk az emberhátrányos helyzeteket.

Benczur Márton, az UVSE trénere így nyilatkozott lapunknak:

– Egy-egy a bajnoki párharc állása. Természetesen csalódottak vagyunk, mert szerdán este le szerettük volna zárni a bajnoki döntőt. Fantasztikusan küzdött és játszott mindkét gárda. Folyamatosan tanulunk, ahogy tanultunk az elmúlt napunk történéseiből is, így ez nem lesz másként most sem. Szombaton eggyel több gólt kell lőnünk, mint a Dunaújváros, és akkor miénk a bajnoki aranyérem. Hogy mindezt miként tudjuk megoldani, azt még nem tudom, de dolgozunk rajta.

A hazaiak részéről Garda Krisztina ismét csapata egyik legjobbja volt a bajnoki döntő második felvonásán:

– Nagyon elfáradtam a végére, és a csapat, a támadójátékunk a negyedik negyed második felére kicsit szétesett, de hősiesen védekeztünk, aztán sikeresek voltunk az ötmétereseknél. Most még nem ünnepelhetünk, hiszen ezzel a győzelemmel csak visszajöttünk a döntőbe. Szombaton minden bizonnyal az idei szezon egyik legkeményebb találkozója vár majd ránk. A szerdai találkozón is volt számos olyan helyzetünk, amelyet ha okosabban használunk ki, akkor a rendes játékidőben is nyerhettünk volna… Most már mindegy, a lényeg, hogy szombaton újra játszhatunk a bajnoki címért, és ha ismét ötméteresekkel dől el a párharc a mi javunkra, ám legyen, akkor is elégedett leszek.

Bíró Attila szövetségi kapitány Vári Attilának, az ­MVLSZ elnökének társaságában tekintette meg a mérkőzést. – Keményen, de korrektül játszott mindkét csapat, és érdemes kiemelni, hogy ehhez minőségi játékvezetés is társult. A csapatok számos hibát vétettek a találkozó alatt – ám ilyen tét mellett ez elfogadható. Az Újpest részéről nem lehetett ott a medencében Parks, ez nyilván befolyásolta a fővárosi csapat játékát. Elismerés illeti a Dunaújvárost, amely komoly formajavulást mutatott be a döntő első felvonásához képest. Én a válogatott-kerettag játékosokra fókuszáltam. A hazaiak részéről sokat és jól dolgozott Garda Krisztina, Magyari Alda, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya is. Az UVSE részéről pedig Rybanska Natasa és Szücs Gabriella játékát emelném ki, aki fontos helyzetekben segítették csapatukat. Az ötméteres lezárás mindig lutri. Én szövetségi kapitányként annak örülök, hogy lesz harmadik találkozó. A válogatott keretben 5-6 újvárosi játékossal számolok. Az olimpiai felkészülés az Euroliga-döntő után kezdődik – mondta el Bíró Attila.