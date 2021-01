Egyre sikeresebbek az újvárosi ökölvívók

Az egykor oly eredményes, majd évtizedekre megszűnt dunaújvárosi ökölvívás napjainkban ismét egyre „izmosabb”. A sportág városi helyzetéről beszélgettünk Sulák Andrással, a Dunai Ökölvívó Sportgyesület szakmai vezetőjével.

A koronavírus-járvány sem gátolta meg a DÖSE sportolóit abban, hogy a 2020-as esztendőt sikeresen zárják.

– Márciusban indult a versenyszezonunk a Korona Kupával, ahonnan több éremmel érkeztünk haza. Jól bokszoltak a sportolóink, bizakodók voltunk, nagy várakozásokkal néztünk az idény elé, de jött a vírus, leállt a versenyszezon, és a teremben is el kellett halasztanunk az edzéseket. Március közepétől egy hónapra teljesen leálltunk, majd online edzéseket tartottunk. Ezek a fejlődéshez kevesek, de a tűzben tartásra elegendőek, emellett kijártam a versenyzőkhöz, és szabadtéri edzéseket tartottam nekik. Nagyon vártuk az újrakezdést, ami júniusban be is következett, ekkor visszatértünk az edzőtermünkbe, augusztus végén pedig újra rendeztek viadalokat – kezdte értékelését a szakmai vezető.

Sulák András elmondta, minden viadalon eredményesek voltak, szépen gyűjtögették az érmeket, és utánpótlás szinten a dunaújvárosi ökölvívással újra számolni kell országos szinten.

– Horváth Máté kiemelkedik a sportolóink közül, minden tornát megnyert, amelyen elindult. Részt vett volna a bulgáriai junior Európa-bajnokságon is, de a koronavírus-járvány miatt a magyar válogatott az utolsó pillanatban visszalépett, de ezt több más ország is megtette.

Arra a kérdésünkre, miként élik meg a járvány második hullámát, a dunaújvárosiak vezetődzője azt válaszolta, hogy a helyzet jobb, mint tavasszal, mivel a versenyzői edzések nincsenek korlátozva. Viszont csak az igazolt ökölvívók vehetnek részt a gyakorlásokon, a kezdők, akiknek még nincs hivatalos igazolásuk, nem.

– De bízom benne, hogy kevesen hagyják majd közülük abba bokszot. Januárban elkezdtük a felkészülést, méghozzá jó állapotban, mert az év végén egyáltalán nem álltunk le, a vírus miatt amúgy is sokat ki kellett hagyni, még szilveszterkor is edzettünk.