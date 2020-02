Egyre messzebb kerülnek a Bikák az elődöntőtől

A két, dunaújvárosi mérkőzés után Újpestre „költözött” az UTE és a DAB jégkorongcsapata az Erste Liga rájátszásában. Az Acélbikák ismét vereséget szenvedtek, így egyre messzebb kerülnek az elődöntőtől.

Budapest

Nyolcszor játszott eddig ebben a szezonban a két csapat egymással, és ebből hatot az Újpest nyert meg. A bajnokság alapszakaszában ötven-ötven százalék volt a mérleg, a Magyar Kupában kétszer a lilák nyertek, majd a múlt héten az Erste Liga rájátszásában is kétszer az UTE bizonyult jobbnak, ami azt is jelenti, hogy az egyik fél négy győzelméig tartó párviadalban 2–0-ra vezetnek. Ami a dunaújvárosiakat optimistává tehette a szerdai találkozó előtt, az az volt, hogy Újpesten rendes játékidőben még nem kaptak ki. Bár az is igaz, hogy Dunaújvárosban eddig mindig vendégsiker született.

Ennek a találkozónak az első harmada nem úgy alakult, hogy a DAB nyeri a mérkőzést. Az első percekben elég agilis volt a DAB, de utána előjöttek azok a hibák, amelyek az első két mérkőzést is jellemezték: az Acélbikák védekezése mindennek mondható volt, csak stabilnak nem, és a rájátszásban az alapszakaszban remeklő Hughson sem volt olyan magabiztos, mint amit megszokhattak tőle a dunaújvárosi drukkerek. Mindent összevetve a 8. percben már 2–0-ra vezettek a lila-fehérek. Mivel az Acélbikákból hiányzott a spiritusz, esélyük sem volt a szépítésre, sőt, a 18. percben Németh kiállítása után Ainsworth másodszor is betalált Hughson kapujába, így a DAB igen nehéz helyzetbe került.

A második játékrészt a dunaújvárosiak vehemensebben kezdték, mint az elsőt, a helyzeteik is megvoltak a szépítéshez, de Duschek hálója érintetlen maradt. A DAB azután egyre jobban elszürkült, szerencséjére az újpestiek sem voltak nagyon viharosak, de egy gólt azért így is szereztek. A 4–0-s hazai vezetés azt jelenti, hogy az Acélbikák helyzete nem csak ezen a találkozón vált nagyon nehézzé, hanem a párharcban is, mert 3–0-ról nem lesz egyszerű fordítani, bár volt már rá példa.

Szóval az utolsó harmad: sok szót nem érdemel az, amit láthattunk. A DAB hitehagyottá vált, amíg az újpestiek kicsit megelégedettnek tűntek, de azért egy gólt ezúttal is szereztek, és 5–0-ra nyertek. Három meccs után 14 kapott és 2 lőtt gól az Acélbikák mérlege.

Csütörtökön 18 órakor ismét találkozik a két csapat a Megyeri úton, ha az UTE nyer, akkor 4–0-s összesítéssel jut a négy közé, ha kikap, akkor vasárnap 17 órakor Dunaújvárosban ismét összeméri az erejét a két alakulat.

A tegnapi mérkőzés jegyzőkönyve

Újpest – DAB 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)

Vezette: Soós, Nagy A., Balla, Kis-Király.

UTE: Duschek – Henderson, Varga A. 1, Benk, Csamangó, Sikorcin – Kiss-Rusk, Saukko (2), Ainsworth 3 (1), Di Diomete (2), Reed (2) – Horváth A., Kovács A. (1), Godó, Odnoga 1, Vincze P. – Horváth Á., Kovács S. V.edző: Baróti Zsolt.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijarvi, Azari, Mazurek, Silló – Hüffner, Lendák, Dansereaua, Somogyi, Turcotte – Hruby, Ráduly, Dósa, Gebei G., Németh P. – Tamás, Zanoski, Gulácsi, Pinczés O., Subotic. Vezetőedző: David Leger.