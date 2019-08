Egyetlen dolog, csak a siker fogadható el

Az NB III Közép csoportjának ötödik fordulójában vasárnap 18 órai kezdéssel a HR-RENT Kozármisleny együttesét látja vendégül a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

Az eddigi négy fordulóban a várakozások alatt teljesített a dunaújvárosi együttes. Különösen fájó a legutóbbi, szekszárdi vereség, hiszen a tavalyi bajnoki évben egyszer sem kapott négy gólt Lőrincz Emil csapata.

– A szekszárdi találkozó jellemző volt az idei mérkőzéseken nyújtott teljesítményünkre. A fiúk napi szinten, az edzéseken nagyon jól dolgoznak, semmilyen negatívumot nem mondhatok rájuk. Ezek után egyáltalán nem értem, hogy bajnoki mérkőzéseken miért nem látjuk vissza a tréningeken gyakorolt jó dolgokat. A nyári felkészülési meccseken is voltak olyan periódusok, amikor bátran, jól futballoztak. Az elmúlt találkozókon pedig nem játszottak felszabadultan. Keressük az okokat, de az biztos, hogy elsősorban nem fizikális jellegű a probléma. Tehát akkor marad a fej. Szerdán volt egy olyan jellegű program, ahol minden játékossal külön-külön el tudott a stáb beszélgetni.

Megbeszéltük az eddig nyújtott teljesítményeket, ahol elmondtuk, hogy mi volt eddig jó és mi a rossz. Őszintén egymás szemébe mondtuk a negatívumokat, ami, úgy gondolom, mindenképpen javít majd a helyzetünkön. Elmondtuk azt is, kitől mit várunk a jövőben. Az is szóba került, hogy a tavalyi bajnokságban volt egy nyolc meccses kapott gól nélküli sorozatunk, és azok közül a játékosok közül, akik annak részesei voltak, nyolcan most is a csapat tagjai. Az eddigi produkciók alapján nagyon kevés olyan játékost tudok mondani, aki azt a teljesítményt nyújtotta, ami benne van. Szeretnénk még erősíteni, hiszen nagyon szűkös a keretünk, de a lehetőségeink, illetve az idő eléggé behatároltak. Remélem, az okokat feltáró beszélgetésnek meg lesz a pozitív hatása, és a vasárnapi összecsapásra fejben össze tudjuk rakni magunkat, és eredményesek leszünk. Vasárnap egyetlen dolog elfogadható, mégpedig a győzelem. Az most másodlagos, hogy milyen körülmények között, hiszen csak győzelmekkel tudunk kilábalni ebből a gödörből. Ha nem megy a játék, akkor csúszva-mászva, de meg kell szerezni a három pontot. Tapiska Gézán kívül mindenki egészséges, így tulajdonképpen teljes kerettel készülünk a Kozármisleny ellen.