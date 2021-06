Egy uszodaavató gálameccsre készülnek, teljes komolysággal

Hétfőtől csütörtökig a Fabó Éva Sportuszodában készül a magyar női Univer­siade vízilabda-válogatott, amelynek szakvezetője Mihók Attila, keretében pedig a DUE-Maarsk hat játékosa kapott helyet. Ugyan az idei év fő versenyét számukra elhalasztották, azonban úgy dolgoznak, ha bármi adódik, rendelkezésre tudjanak állni az olimpiára készülő együttesnél is.

Ugyan az Universiadét idénről elhalasztották, de Mihók Attila felfogása szerint elsősorban nem ez a konkrét felkészülési célja az együttesének, hanem sokkal inkább egy B-válogatott jellegű „üzemképesség”. Ami azt jelenti, hogy bármikor készen kell állniuk ezeknek a játékosoknak arra, hogy esetleg elő legyenek véve egy várt vagy váratlan időpontban, és átkerülhessenek Bíró Attila válogatottjába.

– A sanghaji csapatunkból, amely 2019-ben aranyérmet szerzett, ha jól számolom, hat lánynak van esélye utazni az olimpiára. Most konkrétan egy bemutatómérkőzés miatt vagyunk együtt, a szerdán átadott soproni új uszodát szombaton a tokiói játékokra készülő válogatott elleni mérkőzéssel avatjuk fel. Csütörtök dél­előttig Dunaújvárosban dolgozunk, utána indulunk útnak, majd a szombati találkozóig ott is edzeni fogunk még. Egy felmérővel kezdtük a dunaújvárosi munkát, ami elsősorban azért volt, hogy a játékosok számot adjanak arról, nem nyaralásból érkeztek. Egy bizonyos rangsort is felállítunk ezáltal, ami megmutatja, hogy kik vannak olyan fizikális szinten, hogy a felnőttválogatott ellen lehet számítani rájuk. A továbbiakban pedig megpróbálunk egy instant taktikát összehozni, ami szombatra egy értelmezhető játékrendszert jelent. A mérkőzés után mindenki hazamegy, a keret többsége megkezdi a nyári felkészülést, a dunaújvárosiaknak pedig még lesz egy hét a szezon végi alapozásból, ami után augusztusban kezdik újra a munkát – mondta Mihók Attila a céljaikról és az előttük álló feladatokról.

Az Universiade együttesben a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics gárdájából a felnőtt válogatottból átkerült Horváth Brigitta mellett Maczkó Lilla, Pál Réka, Mucsy Mandula, Brezovszki Gerda és Szellák Csenge szerepel most.

Arra a felvetésre, a medencében mennyire lesz gálajellegű a soproni összecsapás, azaz mennyire veszik komolyan a felek, így válaszolt: – Azt gondolom, mivel ez egy sportesemény, és itt mindenki saját magáért is küzd, szerintem ugyanolyan komoly meccs lesz részünkről, mintha Universiade-döntőt játszanánk. S nyilván a másik fél sem fogja hagyni magát, hiszen nekik is presztízs és blama lenne, ha esetleg náluk jobban teljesít az a játékos, aki nem tart még ott, mint ők.

Ugyan Mihók Attila már mondta, hogy nem csak az Universiade-verseny a célkitűzés, azáltal, hogy elmarad az idei világjáték és jövőre halasztódott, nem is nagyon bánja. Ugyanis ezzel két korosztályt nyernek, mert így a 2001 és 2002-es születésűek, mint juniorok, már kifutók lesznek, ebből adódóan velük bővül a dunaújvárosi szakember merítési lehetősége. S azokat a tehetségeket, akik a felnőtteknél még nem kerülnek képbe, itt ki lehet próbálni.

Mihók Attilát kérdeztük a vasárnap véget ért világligadöntőről, ahol ezüstérmes lett a magyar csapat és a DUE-Maarsk négy játékosa, Magyari Alda, Gurisatti Gréta, Szilágyi Brigitta, Garda Krisztina szerepelt.

– Ez az eredmény önmagáért beszél, másodiknak lenni az Egyesült Államok mögött, ezt most aláírnánk az olimpia esetében is. Ehhez minimum egy Európa-bajnok spanyol csapatot le kell győzni, ami most sikerült a negyeddöntőben, méghozzá meg­győző teljesítménnyel, a legjobb játékot itt mutattuk be. Viszonylag gyengébb kezdés után jó felfutással, jó hangulatban érkeztek haza a lányok, ráadásul az USA ellen is sok-sok év után játszottunk egy ki-ki mérkőzést, kár volt a végéért. Alapvetően jól teljesítettek a lányok a világligán, de nagyon remélem, ez még nem az idei csúcsteljesítmény volt részükről, még tudunk előrébb lépni. S abban is bízom, mindegyik játékosom ott lehet Tokióban – fogalmazott.