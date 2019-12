Egy sportos közösség jótékony délutánja

Nagy sikerrel zárult a Rácalmási Boot Camp közösség november 24-én megrendezett jótékonysági edzése: résztvevőként és nézőként is sokan voltak kíváncsiak a sporteseménye.

A részvételi jegyek árából befolyt összeggel a Rácalmási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei segítségével kiválasztott helyi család mindennapjait teszik könnyebbé a jószívű sportemberek.

A rendezvény ötletgazdája Medveczky Anna, a sportközösség vezetője és edzője volt, aki elmesélte, hogy az elképzelés már korábban megfogalmazódott benne, viszont idén érezte először, hogy van már olyan stabil a csapat, ismerik őket annyira a környéken, hogy a kezdeményezésnek valóban legyen értelme.

– Hiszünk abban, hogy a közösségnek ereje van és a sport összeköt. Amikor pedig ennyien gondoljuk így, akkor ott tenni kell valami olyat, ami túlnő rajtunk, ami már nem csak rólunk szól – mondta el Anna.

Kis közösség is tud nagyszerűt tenni jó szándékból

– A szervezésre igazából teljesen önállóan, önerőből készültünk az elején, aztán ahogy haladtunk előre, kérés nélkül érkeztek a különböző felajánlások – folytatta. – A Rác­almási Rendezvényközpont és Sportcsarnok biztosította a fantasztikus helyszínt, a gyönyörű fotókat a Zsedrovits Enikőnek köszönhetjük és számos felajánlást kaptunk magánszemélyektől, amiket kisorsoltunk a résztvevők között.

Milyen akciókat terveztek a jövőben?

– Mindenképpen szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, a hétköznapi edzéseink mellett egy-egy nagyobb, mindenki számára nyitott programot 2020-ban is szervezünk.

A jótékonysági eseményt is megismételjük, emellett pedig edzéssel összekötött tematikus programokkal és sok meglepetéssel készülünk, nagy terveink vannak!

S hogy miként vélekedtek a résztvevők a kezdeményezésről, arra szolgáljanak bizonyítékul az alábbi sorok:

– Jó ügy érdekében olyan dolgot tenni, amit a hétköznapokban is szívesen csinálunk, azokkal az emberekkel, akikkel örömmel vagyunk együtt, szerintem bármikor…

– Köszönöm a szuper edzést! Nagyon jól éreztem magam!

– Nagyszerű, hogy ennyi jó emberrel járok edzésre. Nem csak az edzéseken tudunk erősek lenni, hanem az összefogásban is!

(Forrás: Szilágyi Irén)