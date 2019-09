Egy presztízsrangadó jön a debreceinek ellen

A férfifutsal NB I 4. fordulójában a Dunaferr DUE Dutrade FC – Debreceni Egyetemi AC mérkőzésnek ad otthont a Dunaújvárosi Sportcsarnok ma este hét órától.

A két csapat korábban is nagy csatákban mérte össze az erejét. Ezúttal sem lesz másképp. A példa nélküli izgalmakkal induló idei szezonban különböző módon kezdett a péntek esti két ellenfél. A debreceniek a korábbi évekhez képest jobb, az újvárosiak szerényebb eredményeket mutattak be. Ez egy kiváló alkalom lesz mindegyikük számára, hogy a másik legyűrésével egy megnyugtató pozíciót foglaljanak el a tabellán. Egyértelmű, hogy csakis az egyiknek lehet ehhez szerencséje. Egyébként is: a mostani bajnokságban senki sem pihenhet a babérjain. Egy dologban biztosak lehetünk, mindegyiküknek komoly céljaik vannak, és meg is tesznek mindent az elérésükért. Az első fordulóban Elek Gergő csapata nem csak a Veszprémet lepte meg az idegenben elért 4-2-es győzelmével. Az első ellenfelük azóta sem talált magára, de a debreceniek elszántsága máig kitart. A következő meccs már egy igazi erőpróba volt a számukra, hiszen a bajnok Berettyóújfalut fogadták a híresen kellemetlen borítású pályájukon. Akár ennek, akár a fegyelmezettségüknek köszönhették, mindenesetre a 3-3-as döntetlenjük a bravúrjaik közé sorolható.

Az erre a szezonra újjáformált és megfiatalított helyi csapat, a terveiknek megfelelően, győzelemmel kezdte a szezont a hasonló cipőben járó Aramis ellen. A szűk 1–0-s siker nem nyugtatta meg őket, inkább további kemény munkára sarkallta őket. A legutóbbi következő összecsapáson a legerősebb ellenfelet, az ­MVFC Berettyóújfalut fogadták Dunaújvárosban.

A mérkőzés nagyobbik részében érett a hazai siker, de a furcsa játékvezetés és a kitűnő ellenfél egyszerre már sok volt a számukra: vereség lett belőle.

A most következő ellenfél a már bemutatott debreceni legénység lesz. Fiatal, lelkes csapat. Komoly kihívó az ezer fokon lángoló, győzelemre éhes újvárosiaknak, amely a fentiek tekintetében fontos pontokat gyűjthet be ma.