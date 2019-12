Egy pont a hősiesen védekező Bikák jutalma

Az újvárosi derbi után Pest­erzsébeten is csak a hosszabbításban dőlt el a Fradi és a DAB csatája.

A válogatott szünet után Ferencváros – DAB párosítással (is) folytatódott szerdán este a jégkorong Erste Liga. A címvédésre törő fradisták jelenleg a ligát toronymagasan vezető Csíkszereda mögött a második helyen állnak a tabellán, Miroslav Ihnacak együttese azzal a tudattal korcsolyázhatott jégre Pesterzsébeten, hogy szeptemberben, idegenben nyerni tudott a zöld-fehérek vendégeként.

Az első harmadban tökéletesen működött az újvárosiak taktikája, a kemény iramú mérkőzésen hiába támadott többet a Fradi, a mindig veszélyes kontrák egyikéből betaláltak az Acélbikák. A hetedik percben egy szép akció végén a csapatkapitány, Azari Zsolt bombázott Arany kapujába (0–1).

Amint az várható volt, a második játékrészben tovább fokozta a nyomást a Ferencváros, amely számos ígéretes helyzetet is kialakított, ám a szezonban eddig pazar formát mutató újvárosi hálóőr, Hughson megbabonázta a zöldek támadóit. Sajnos, megritkultak a DAB ellentámadásai, és a harmad vége előtt egy perccel Turcotte is összeszedett egy felesleges kisbüntetést, amelyet végül sikerült átvészelni, bár a házigazdák kapuvasig jutottak. Az ostrom egyre fokozódott, a kérdés csak az volt, hogy meddig bírják kapott gól nélkül az újvárosiak. Nyolc perccel a vége előtt Hajós gyötörte be a hazaiak egyenlítő találatát. Az utolsó percekben a vendégek kijöttek a szorításból, ám a Fradi is vezetett pár támadást.

Gól azonban nem született, jöhetett a hosszabbítás. Amelyet Kulmala szerencsés találata döntött el a címvédő javára.