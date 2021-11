Egy percre sem adták fel, ami győzelmet ért

Több kulcsjátékosát nélkülözve négygólos hátrányból nagyot küzdve, a második félidőben remekelve fordított és nyert a DKKA együttese a szombati megyei derbin az Alba Fehérvár ellen. Az év utolsó hazai bajnokija volt zsinórban a Kohász negyedik győzelme.

Nem éppen a legjobb előjelekkel várta Vágó Attila csapata a mérkőzést. Ugyanis Jana Sustková sérülés miatt csak civilben jelent meg a pályán. A csapat egyik kulcs­embere, a bajnoki góllövőlistán harmadik helyen álló Bulath Anita ugyan mezben, de mivel kedden ő is megsérült, ezért csak a hetesek erejéig tudta vállalni a játékot.

Dominika Mrmolja szintén bekerült a csapatba, de betegségéből éppen felépülve tulajdonképpen még ő sem tudott segíteni a csapatnak. A hosszú ideje hiányzó Nick Viktóriáról és Horváth Grétáról nem is beszélve.

DKKA – ALBA FEHÉRVÁR KC 28–26 (13–17)

Dunaújváros, 400 néző. Vezette: Sándor L., Szikszay.

DKKA: BARTULOVIC – Kukucska 2, BORGYOS 6, SZALAI B. 5, Weisheitel 2, Polics 2, Kazai 3. Csere: Wéninger, Hlogyik (kapusok), Bulath 3 (3), FARKAS J. 5 (1), Kiss Cs., Matucza, Mrmol­ja. Vezetőedző: Vágó Attila.

Alba Fehérvár: Pijevic – Töpfner 4, Boldizsár, TRISCSUK 5, VARGA E. 5, Besszer, Takó 2. Csere: Tóth Nikolett (kapus), OHJAMA 7 (5), Bardi, Gerháth K. 3, Domokos D., Szarka A. Megbízott edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/4, ill. 7/5.

Az első félidőben sok hibával játszottak a hazaiak, csak 1–0-nál és 5–4-nél tudtak vezetni. A támadásban elkövetett hibákat, eladott labdákat gyors gólokkal büntette meg a Fehérvár, amin Vágó Attila időkérése sem segített. A DKKA próbálkozott becsülettel, sikerült is faragni a hátrányon, de az Alba a félidő végén még emberhátrányban is növelni tudta előnyét.

A fordulás utáni első percek továbbra is a vendégeké voltak, sőt, 15–19-nél Farkas hetest is rontott. Aztán elkezdett összeállni a DKKA védekezése, Bartulovic is több bravúrt mutatott be. Elöl Szalai, Borgyos és Farkas kezdte szállítani a gólokat, aztán a 47. percben Kazai találata már az egyenlítést jelentette, 22–22. A Kohász lendületben maradt, a közönség pedig még inkább abba került, ahogy sorra születtek a hazai gólok. A Fehérvár sehogy nem tudott betalálni, az 53. percben Farkas pedig már 26–22-re módosította az állást. Az Alba tíz perc után tudott gólt lőni Gerháth révén, de a nagy szívvel küzdő dunaújvárosiak már meg tudták őrizni előnyüket a lefújásig, és zsinórban negyedik és fontos sikerüket ünnepelhették.

Vágó Attila a találkozó után kiemelte, a siker egyik kulcsa, akikről nem szoktak sokat beszélni, a csapat mellett dolgozó erőnléti edzőknek, egészségügyi személyzetnek, az ő kemény munkájuknak köszönhető. Nem csak most. Ezúttal viszont lehet, elfogytak volna a második félidőben, ha nem dolgoznak ilyen keményen.

– Hihetetlenül csalódottak vagyunk, négy góllal vezettünk a szünetben, és a második félidő elején is rendben volt a támadójátékunk és a védekezésünk. Egyszerűen nem értem, mi okozta azt a tízperces rövidzárlatot, amikor darabokra hullott a támadójátékunk, sorra hagytuk ki a ziccereket és a védekezésünk is összeomlott – mondta az Alba edzője.

A DKKA idei utolsó bajnokija szerdán lesz Debrecenben.