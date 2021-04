Egy kis pólótörténet – a maiak a hétvégén a csúcsra érhetnek

A 2005/2006-os nemzetközi pólóidény után ismét a világelitnek tekinthető Euroliga-döntőre készül a dunaújvárosi nőivízilabda-csapat, amely 2002 és 2006 között rendre ott volt a sorozat záró szakaszában. Pólós múltidéző, avagy azok a kétezres évek.

Ezt ne hagyja ki! A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

Ha korszakokra bontjuk a dunaújvárosi női vízilabda fejlődéstörténetét, akkor az első aranykor a 2000-es évek első felére és közepére tehető. Az egyesület ekkor vált a magyar női póló meghatározó szereplőjévé. A hazai sikerek után pedig kilépett a nemzetközi porondra is. 2002-ben a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda adott otthon a legjobbak négyes döntőjének, amelyen a házigazda mellett az olasz Orizzonte Catania, a görög Glyfada és az orosz Uralocska is ott volt. A hazaiak nagy reményekkel vágtak neki a tornának, ám végül, a részben csalódást jelentő negyedik helyen végeztek.

Az olaszok elleni találkozóra több mint ezer szurkoló ment ki az uszodába. Dr. Faragó Tamás, a magyar póló ikonja, és az akkori szövetségi kapitány kiváló jósnak bizonyult a Dunaújvárosi Hírlapnak adott interjújában: „Tudom, győzelmi reményekkel indult a hazai csapat, ám a világ legjobb három klubcsapata ellen ez is benne van a pakliban. Tudomásul kell venni, a fejlődés nem töretlen, ám hatalmas lehetőség előtt áll a dunaújvárosi vízilabda.” 2003-ban a görög fővárosban, Athénban is ott volt a Dunaújváros, a mai Euroliga elődjének tekinthető Bajnokok Európa Kupája (BEK) négyes döntőjében. Akkor a kontinens négy legjobbja egy minitorna keretében döntött a helyezésekről. Az athéni finálé első meccsén a görög Glyfada ellen 6–4-es vereséget könyvelhettek el a dunaújvárosiak, akik végül a második helyen zárták a tornát mivel a következőkben legyőzték a korábbi címvédő olasz GS Orizzonte Geymonat (5–4), valamint a Zlatoust Uralocska (10–6) együttesét is.

Az újvárosiak így ezüstéremmel zárták a tornát. A második BEK-fináléban a következő összeállításban szerepelt az újvárosi csapat: Sós, Brávik H. (kapusok) – Benkő T., Zantleitner, Sipos, Tiba, Primász, Valkay, Benkő N., Bódi, Brávik F., Erdős, Kovács A., Poszkoli. Vezetőedző: Mihók Attila. Az újvárosi klubcsapatnak ez volt a legjobb szereplése, hiszen a következő három évben is ott volt a négyes fináléban, ám a várt aranyérem nem jött össze. A Mihók Attila vezette csapat sorozatban három bronzérmet szerzett. E remek sorozattal az újvárosi egyesület letette névjegyét a nemzetközi mezőnyben. Bár a DUE–Maarks Graphics a múlt héten szombaton elbukta a bajnoki döntőt a már szinte örök riválisnak számító, remek erőkből álló UVSE ellen, a dunaújvárosi lányok a nemzetközi topliga döntőjében bizonyíthatnak.

Primász Ágnes, az első „újvárosi aranykor” meghatározó játékosa a fent említett BEK-finálékon is kulcsszerepet vállalt, ma az egyesület szakosztályvezetője. A régi sikerekről és az előttünk álló hétvégéről is beszélgettünk: – Számunkra akkor is hatalmas élményt jelentett, hogy a világ legjobb klubcsapatai ellen játszhatunk egy négyes döntőt. Akkor nagyon fájt, hogy nem értünk fel a csúcsra, pedig megvolt bennünk a kellő potenciál, ám mára mindez szép emlék lett. Jó csapat, jó közösség, büszke vagyok az elért eredményekre – fogalmazott lapunknak Primász Ágnes, akit a bajnoki döntőről és a hétvégi Euroliga-fináléról is kérdeztünk: – Nagyon közel voltak a lányok a bajnoki címhez, ám ez most nem jött össze. Profi játékosokról van szó, akik már számtalanszor bizonyították, hogy képesek a bravúrra. Itt a javítási lehetőség – nem véletlenül fogalmaztam így, hiszen már a lehetőségért is meg kell dolgozni. Ez a csapat 16 év után ismét Euroliga-döntőt játszhat, ez már magában óriási teljesítmény.

E négyes körben tényleg bármi megtörténhet… Van, amikor egy jó lehetőségre éveket kell várni, most nem ez a helyzet, a bajnoki döntő után egy héttel már itt az újabb kihívás. Bízom abban, hogy fizikálisan és mentálisan egy kiválóan felkészült csapat vág majd neki a döntőnek – mondta el Primász Ágnes, akit arról is faggattunk, miként változott a játék az elmúlt másfél évtizedben: – Fizikálisan és a taktikát tekintve is fejlődött a női vízilabda. A riválisok száma egyre nő. A két nemzetközi kupasorozatban is kőkeményen meg kell harcolni minden mérkőzésen. Éppen ezért hatalmas eredmény már az is, hogy ott lehetünk a budapesti fináléban. Magam is megtapasztaltam, hogy egy ilyen négyes döntőn nem mindig érvényesül a papírforma, így a dunaújvárosi lányok számára is hatalmas esély, hogy éljenek a lehetőséggel. Bízom bennük, szombaton akár csúcsra is érhetnek, ami nekünk anno másfél évtizede nem sikerült.