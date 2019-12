Egy kicsi, de fontos lépés a felsőház felé

Az alapszakaszra kitűzött céljaikért folyó küzdelemben nagyon fontos sikert aratott pénteken este a Dunaferr DUE Dutrade FC futsalegyüttese, miután fölényesen nyert a felsőházi rájátszásért folyó harcban közvetlen riválisa, a Debrecen ellen. A két csapat ezzel helyet cserélt a tabellán.

Az első pillanatban látszott, hogy a Dunaferr győzni utazott a helyszínre. Sáhó, Pál Patrik, Klacsák, Frid­rich, Szeghy, Faragó és Horváth Benedek, ahogy a később szóhoz jutó Németh László és Dorogi is a legjobb formájával és hatalmas lendülettel kapcsolódott be a játékba. A hazaiak híres és veszélyes fegyvere, a gyors kontrák is hamar megmutatkoztak. Szentes, Kántor, Haraszti, Szabó, Békési mindent megpróbált, de a jól dolgozó Rigó és társai a védekezésben is állták a próbát. A kapuban Dobi Attila sem unatkozott.

A szünet után a szereposztás hasonló volt, mint a játék kezdetén. Kapusbravúrok és a közönség gyakori felhördülései jellemezték a mérkőzés e szakaszát. A sportszerű mederben zajló eseményeket Szeghy ­rossz ütemű közbelépésével kiharcolt piros lapja, és az azt követő szabadrúgásból Szentes-Bíró által lőtt szépítő gól színesítette. Az így kialakult 1–2-es állás több mint biztató volt a hazaiaknak, akiknek a kedvét előbb Fridrich, majd Pál, aztán újból a parádézó Fridrich, végül tizenhat másodperccel a vége előtt a döbbenetes energiával küzdő Sáhó szegte góljával.

DEAC – Dunaferr 1–6 (0–2)

Dunaferr: Rigó – Klacsák, Fridrich, Pál, Sáhó. Csere: Németh P., Dorogi, Szeghy, Faragó, Németh L., Horváth B. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gólszerző: Szentes, illetve Pál 2, Fridrich 2, Sáhó 2.

Fehér Zsolt dunaújvárosi vezetőedző: – Azt gondolom, játékosaim egytől egyig megérdemlik az elismerést, és megemelhetjük előttük kalapunkat. Ezt a győzelmet az elmúlt heti összetett munkájukkal alapozták meg. Olyan akarást láttam rajtuk, hogy nem is lehetett más az eredmény, mint az, hogy elvisszük a három pontot. Hatot rúgtunk, és csak egyet kaptunk a kiállítást követő pontrúgásból. Megfelelő helyzetkihasználással már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzés sorsát. Örülni kell a három pontnak, amivel egy kis lépést tettünk a felsőházba való bekerülésért.

Elek Gergő, a debreceniek vezetőedzője: – Gyakorlatilag amit az első félidőben mutattunk, az katasztrofális volt, nem ebbe az osztályba való. Egy-két játékos a többiek rovására, nagyon kivonta magát a küzdelemből, gyakorlatilag húsz perc előnyt adtunk a Dunaferrnek.