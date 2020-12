Egy igazi riválist fogadnak

A futsal NB I. 14. fordulójában, zárt kapuk mögött, hazai pályán a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata a Nyírgyulajt fogadja pénteken este 19 órától. Ezzel az összecsapással már a végelszámolásra is készülhetnek.

Dunaújváros

A mérkőzés mindkét résztvevője előtt fölcsillant a lehetőség arra, hogy majd most megpróbálják az elmúlt időszakban lehetetlennek bizonyult bajnoki pontok begyűjtését. Minden okuk meg is van a derűlátásra.

A Nyírgyulaj KSE például azért bizakodhat, mert a közelmúltban lejátszott dunaújvárosi Magyar Kupa-mérkőzésén 5–1-re nyert a frissen verbuválódott, nagyon fiatal hazai csapat ellen. Igaz, a mérkőzést követően hiányzott belőle a győzelmi mámor, cserébe a soron következő feladatok nehézségeiről szólt.

A játékosok profi módon álltak bele a folytatásba, de a sikerek máig váratnak magukra. Rögtön az első állomásnál, amit a debreceni szereplés jelentett, kaptak egy 9–1-es zakót, majd a hozzájuk érkező Veszprémtől kellett elszenvedniük egy 4–2-es vereséget. Budaörsön 4–1-re, otthon az Újpesttől 4–2-re kaptak ki. Az már biztató csata volt a számukra, de aztán a hajrában elbukták az előnyt, majd vele a meccset is. Így aztán tizenhárom forduló után még mindig csak egy döntetlent tudnak felmutatni, s hozzá az érte járó egy pontot.

A korábban szép eredményeket is csillogtató Nyírgyulaj számtalan okra hivatkozhat ugyan, de a mostani szezonban a teljesítményük egyelőre az utolsó helyen marasztalja őket. Egészen biztos, hogy most a szintén szomorú szériában lévő Dunaferrel szemben az egyenleg javítására fognak törekedni.

És mi van a dunaújvárosi legényekkel? Ők sem tudnak mivel dicsekedni, hiszen az utolsó öt mérkőzésüket pont nélkül zárták. Az újjászerveződött alakulat az első pofont Újpesten kapta, ami egy 6–0-s vereséget jelentett. Ez után a Haladás érkezett, és a tőlük elszenvedett 2–5-ös vereség miatt nem volt pironkodni valójuk. Összességében remek teljesítményt mutattak. Ezután jött a rossz emlékű mérkőzés az Aramis ellen. Azt a meccset ugyan 7–4-re nyerték a budaörsiek, de azt a túlfűtött hangulat és a furcsa játékvezetés is támogatta. Végül a hétfői eset Kecskeméten, ahol már kicsit sok volt a két korosztályban rajtuk lévő teher.

Felmenthetnénk az eredménytelen harcok és vigasztalhatnánk őket a nem egyenlő fizikai paramétereik ellenére is fölvett csaták miatt. Szemmel láthatóan nem kívánják egyiket sem. Konok módon versengenek a csapatba kerülésért, és nem adják föl a harcukat a következő pontokért. Egy kis szerencsével ezúttal sikerülhet.

A bajnokság állása