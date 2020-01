Egy hittel és csapategységgel megszolgált hősies bronzérem

Érte is játszottak a többiek az Eb-bronzéremről döntő mérkőzésen, ő pedig sérülése miatt a kispadon tett meg mindent, hogy a magyar női vízilabda-válogatott megszerezze a dobogós helyet a budapesti kontinenstornán. A DUE-Ma­arsk játékosa, Gurisatti Gréta számára nem volt egyszerű kintről figyelni a történéseket, de a lelkének (is) nagyon fontos volt, még ha a végső célok nem is teljesültek, hogy harmadik hellyel tudtak zárni a hét végén.

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics klubja három játékossal – volt még dunaújvárosi, de most máshol játszó, illetve itt nevelkedett kerettag is – képviseltette magát a budapesti Eb-n, amelynek bronzmérkőzését úgy nyerte meg a csapat, hogy egyik meghatározó embere, Gurisatti Gréta a medencében nem tudott segíteni, mert a spanyolok elleni elveszített elődöntőben megsérült a lövő kezén az egyik ujja, amit másnap meg is műtöttek. Az érzéseiről, az Európa-bajnoki szereplésről beszélgettünk vele a Duna Arénában, ahol lapunk rendelkezésére állt a hét vége során.

– Nem tudom, mi fájt jobban, a lelke vagy a keze az elbukott elődöntő után, de azt gondolom, ez az érem azért gyógyír mindkettőre.

– Pontosan, azt mondtam a többieknek, hogy a legjobb fájdalomcsillapító ez a medál, amit nekem is megszereztek. Elképesztően büszke vagyok a lányokra, mert nem kis munka volt, amit a hollandok ellen bemutattak, és akkor, amikor háromgólos hátrányban voltunk, akkor sem fordult meg senkinek a fejében, hogy ebből nem mi jövünk ki jól. Közben azért ismerjük el, elég sok nehéz helyzetünk volt, gondolok itt a kifelé pattanó labdákra, a kapufákra, vagy éppen a videóbírós helyzet megítélésére, ezen az Eb-n nekünk sosem csorgott át a labda a gólvonalon. Azt üvöltöttem a medencében lévőknek a harmadik negyedben, ha megdolgozol a helyzetért, akkor előbb utóbb befelé fog pattanni egy lövés. És végre jött is egy ilyen találat, a kapus fejéről a kapufára, onnan meg be a hálóba. Utána meg már szinte minden összejött. Azért a testi mellett ez nagy mentális küzdelem is volt a remek erőkből álló Hollandiával.

– A mérkőzés közben nagyon sokat figyeltem a kispadot és kifejezetten önt, ami „melót beletett” a többiek biztatásába, az izgulásba, közben lehet, jobban elfáradt, mintha játszott volna.

– Fizikálisan nyilván nem, hiába ugráltam az égig minden jó megmozdulásnál, blokknál, védésnél, gólnál, nem ér fel azzal, amit a vízben gürizni kellett. Azért fejben nagyon fárasztó volt, hiszen végig elképesztően figyeltem, hogy kinek mit mondjak, miben tudok segíteni, mi az a kis észrevétel, ami a végén pluszt hozhat. Remélem, kintről egy kicsit hozzá tudtam tenni a sikerhez. Nagyon köszönöm a csapatnak ezt a győzelmet. Fontos volt a lelkemnek. Hiába nem tehettem a sérülésről, véletlen baleset volt, mégis hibáztattam magam, hogy már a spanyolok ellen sem tudok ott lenni a medencében és segíteni. Persze, nem lehet kijelenteni, hogy velem sikerült volna a döntőbe jutni, de azért volt bennem ilyen érzés, mert nagyon jól kezdtem, úgy gondoltam, az az én kiemelkedő meccsem lehet.

– A spanyolok ellen mínusz négyről nem sikerült már egyenlíteni, a hollandok is elmentek hárommal, de azon a mérkőzésen olyan produkciót nyújtottak, főleg védekezésben a második félidőben, hogy az volt az ember érzése, ha még egy napig támadnak, akkor sem tudnak gólt lőni a magyar kapuba – 5–8 után 10–8-ra nyertek.

– Amit ekkor műveltünk, nehéz szavakkal kifejezni. Elég sok emberhátrányt kaptunk, de mindig visszaértünk, mindig odaértünk a lövőre, mindig akadt egy blokk, vagy Edina védett a kapuban. Volt, hogy a kapu torkából nem találtak be, hárman helyezkedtek tőlünk a gólvonalon, akkor Keszthelyi Rita keze állta útját a labdának, mindenki hősiesen dolgozott a sikerért. Amihez elengedhetetlen volt ez a fantasztikus közönség, közte a családom, már csak miattuk is mindent kiadtunk magukból.

– Az elveszített elődöntő után bánatukban sírtak, most pedig az öröm könnyei törtek elő.

– Az emberben van feszültség, nem is kicsi, ami kijön ilyenkor. Bárhogyan alakul az eredmény, a csapat felé van egy olyan elvárása az embernek, hogy hasznos tagja és része akar lenni a közösségnek. Pont azért kell ezeket a meccseket így megélni, hogy utána bele tudjunk nézni egymás szemébe, és lássuk a másikon, mindent megtett a válogatottért.

– Hosszú idő után végre nem egy negyedik hely jutott, de azért ezzel teljesen nem lehet feledtetni, hogy nem sikerült a cél, az álom, az aranyérem és azzal együtt az olimpiai kvóta megszerzése.

– Ezt az érmet olyan csapategységgel és hittel szereztük meg, ami az előző világversenyeken pont az ilyen szituációkban hiányzott. Meg is ünnepeljük. Viszont ahogyan játszottunk ezen a tornán, azt gondolom, sokkal inkább a döntő lett volna reális, emiatt és az elszalasztott kvóta miatt van bennem hiányérzet. De utóbbi legkésőbb márciusra meglesz, a kvalifikációs torna után.

– Beszéljünk kicsit haza, február 8-án Dunaújvárosban rendezik az Euroliga negyeddöntő első mérkőzését. A sérülése lehetett volna rosszabb is, végül teljes belső szalag- és részleges ínszalagszakadást állapítottak meg az ujjában. Akkor is csak a padról támogathatja a csapatot?

– A műtét után három nappal kezdődik a gyógytorna, szerintem két-három hét múlva már jó lesz, de nem szeretnék jósolgatni, kérdés például, a varratszedés után miként fog mozogni. Egy biztos, hiszen ismernek, rajtam nem fog múlni, hiszen soha nem adok fel semmit.