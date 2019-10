Egy győzelemmel és egy vereséggel kezdő Angyalok

Az előző bajnokságban a bravúros negyedik helyen végző Angels ­NJSE női jégkorongozói az új idényben szintén az U25 bajnokságban szerepelnek, ahol tíz csapat indult.

Győri Tamás alakulata ezúttal is szeretne minél előkelőbb helyen végezni a tabellán, persze ehhez az is kell, hogy a legjobbak ellen sikerüljön pontot, pontokat szerezni. A bajnokságból eddig két forduló fejeződött be felemás mérleggel. A nyitányon a múlt szezonban az utolsó helyen zárt DVTK Jegesmedvéket fogadták.

Angels NJSE – DVTK 5–2 (3–2, 1–0, 1–0)

Angels NJSE: Révész (Fe­jér) – Portik, Vinkler, Herku 2, Mezei, Pásztor 1 – Hamvai, Horányi, Kováts, Olajos, Tinór­di 2 – Szántó, Tóth, Bali, Juhász-Berencsi, Márku.

A következő körben most vasárnap az ezüstérmes, s most is a dobogóra esélyes KMH Budapest otthonában játszott a csapat.

KMH Budapest – Angels NJSE 11–0 (4–0, 4–0, 3–0)

Angels NJSE: Révész (Fe­jér) – Jakab, Dávidházi, Herku, Kováts – Hamvai, Horányi, Czeglédi, Juhász-Berencsi, Olajos – Balogh, Szántó, Bali, Márkus, Vinkler.GP