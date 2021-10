Egy félidőnyi jó játék kevés

A Kohász és a Siófok számára is egyaránt az volt a cél, hogy előző vereségeiket kijavítsák, a Balaton-partiak az újonc Budaörstől kaptak ki meglepetésre, a DKKA pedig Mosonmagyaróváron. A mérkőzés eredetileg év végén lett volna, de előrehozták mostanra.

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA –SIÓFOK KC 26–32 (14–13)

Dunaújváros, 300 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

DKKA: Bartulovic – Kukucska 4, Borgyos 2, Szalai B. 1, Weisheitel 2, BULATH 7 (1), Fodor N. Csere: Hlogyik (kapus), Polics 1, Kazai, FARKAS J. 6 (3), Krupják-Molnár 2, Mrmolja, Matucza, Sustková 1. Edző: Vágó Attila

Siófok: CSAPÓ KINCSŐ – Böhme, Kiss N. 1, Lakatos R. 2, JEZIC 5, HOLTA 5 (3), WALD 9. Csere: Herczeg L., Vojnovic (kapusok), SZARKOVÁ 8 (1), Janjusevics, Such 2. Edző: Danyi Gábor.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/4.

Kiválóan kezdett a hazai csapat, a remek védekezés melletti hatékony támadójáték a 12. percre 6–2-es előnyt és siófoki időkérést ért. A folytatásra összekapta magát a vendég együttes, amellett a Kohásznak is megvoltak a lehetőségei, de ezek közül több kimaradt, így 10–9-nél Vágó Attilának volt mondanivalója. A hajrában sikerült ismét hárommal vezetni, de a Siófok egyenlíteni tudott, a játékész utolsó pillanataiban aztán Krupják-Molnár góljával mehetett minimális előnnyel szünetre a hazai gárda.

A folytatást a vendégek kezdték jobban, gyorsan dobtak három gólt, amit a DKKA még ki tudott egyenlíteni, 16–16. ­Aztán a 40. perctől teljes rövidzárlat következett, eladott labdák, kihagyott helyzetek, védekezésbeli hibák sora miatt bosszankodhatott a közönség és a dunaújvárosi szakvezetés. A Siófok pedig Wald vezetésével, aki képtelen volt rontani, 6–0-ás etappal torolta meg a Kohász tízperces gólképtelenségét, 18–24. Ugyan egyszer még sikerült háromra felzárkózni, de a cserék nem tudtak annyit hozzátenni a játékhoz, az ismét szívét és lelkét kitevő Bulath és még pár ember fáradtan már kevés volt a további felzárkózáshoz.

A mérkőzős után Vágó Attila nem véletlenül mondta bosszúsan és csalódottan, amíg nem tudja tehermentesíteni a kulcsembereket, és nincsen meg a többiektől a várt egy-két gól, addig nem fognak nyerni. Ezen felül a második félidőben nem érezte a tüzet, a küzdeni akarást hazai pályán, ez pedig számára elfogadhatatlan.

Szombaton még egy előrehozott meccset játszottak, ezen a Mosonmagyaróvár 33–21-re nyert a Vác ellen. Az ötödik forduló játékhete szerdán kezdődik, akkor a Kohász 18.30 órától televíziós mérkőzésen fogadja a bajnoki címvédő Ferencvárost.

A BL-ben döntetlennel hangoltak a DKKA ellen

A hétvégén a nemzetközi kupákban voltak érdekeltek magyar csapatok. A DKKA szerdai ellenfele, a Ferencváros a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában a dán Esjberget fogadta Érden. A Fradiban betegsége után Szöllősi-Zácsik Szandra, Hársfalvi Júlia, illetve súlyos vállsérülése után most először Szucsánszki Zita is a keret tagja lehetett, s ott volt a kispadon a válogatottban megsérülő Bíró Blanka is. A rendkívül szoros, kiegyenlített találkozón végül 31–31-es döntetlen született. A dunaújvárosi Klujber Katrin öt gólt szerzett. – Ennyi hiányzónál borzasztó erőssé tud válni egy csapat mentálisan is. Jobb védekezéssel nyerhettünk volna, de csak az utolsó öt-hat percben volt olyan a védelmünk, mint amilyennek végig lennie kellett volna – értékelte Elek Gábor vezetőedző a mérkőzést.

Ami a többi csapatot illeti: a Győri Audi ETO KC 31–26-ra győzött a dán Odense HB vendégeként vasárnap, ezzel negyedik meccsét is sikerrel zárta. Az MTK 33–24-re nyert a török Yalikavak Spor Kulübü vendégeként az Európa-liga selejtezőjében, az első forduló vasárnapi első mérkőzésén.