Egy félidőnyi csoda a fiataloktól

A futsal NB I. 11. fordulójában pénteken este lapzártánk után befejeződött Dunaferr DUE Dutrade FC – Haladás mérkőzésen a vendégek óriási meglepetésre, csak a Dunaferr 2–0-s vezetése után tudtak fölzárkózni, majd 5–2-vel megszerezték a győzelmet.

Az első félidőben a vendégek dominanciájából felszabaduló hazai csapat két kontrájából előbb Csányi, majd Boldizsár szerezte meg a társaikat is fellelkesítő góljaikat. A szépítés Dróth érdeme volt, aki ezt büntetőből érte el. A második félidőben az egyenlítő gólt a hatalmas munkát végző Dróth lőtte be, a többit Soares De Melo, Hajmási Milán és Simic Milos jegyezték. A hazaiak a kapusuk, Cseresnyés Alex extra produkciójával önfeláldozóan küzdöttek, megtették, ami tőlük tellett. Érthető önbizalommal telve készülhetnek a következő összecsapásaikra.

Facskó József, a Dunaújváros edzője így értékelt: – Úgy érzem, hogy lehet és kell is gratulálni a csapatunknak. Mindenki ismeri a körülményeinket, és tudja, hogy mennyi időnk volt a játékosaink felkészítésére az NB I-es kihívásokra. Nekünk most ez az első csapatunk, és nagyon nagyon örülök, hogy ők állnak a rendelkezésünkre. Büszke vagyok rájuk. Ami tény: az első félidőt megnyerték a Haladás ellen. Igazi nagybetűs csapatként állták meg a helyüket, ami remélhetőleg bevésődött sok ember fejébe, és abból építkezhetünk a jövőben is. Azt, hogy ezt az eredményt hittel, melóval és játék iránti alázattal értük el, óriási sikerként élem meg. Valószínűleg megleptük az ellenfeleinket, akik másra voltak felkészülve. A végére persze kijött a két gárda közötti tudásbeli különbség. Nyilván elfáradtunk, és még nagyon sokat kell tanulnunk és dolgoznunk. Jó pár mérkőzésnek kell a lábunkban lenni ahhoz, hogy sikeresek legyünk a folytatásban. Azt gondolom, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzésen, ahol az ellenféllel szembeni különbséget ilyen szinten kell a személyes értékekkel kompenzálni, nagyon kis dolgok is kizökkenthetik őket, ami után már előjött a fáradtságuk is. Ez többször is előfordult. A folytatásban három dolog: a munka, a munka és a munka vár ránk… Ebben hiszek. Remélem, minél többet tudunk együtt dolgozni a céljaink érdekében.

Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás vezetőedzője azt mondta, komoly mérkőzés volt, mert a Dunaferr fiataljai nagyon jól játszottak, veszélyes kontrákat vezettek, és azzal érték el a góljaikat is.

– Igaz, akkor nem koncentráltunk teljesen. Mindent megpróbáltunk, és sok gólhelyzetet alakítottunk ki, de nehéz dolgunk volt, mert az újvárosiak kapusa nagyon jó formában tette a dolgát. Az első félidőben is jól játszottunk, és az egész meccsen mi domináltunk. Harminc méterig azt tettük, ami a dolgunk volt, az utolsó tízben viszont hibákat vétettünk. A második félidőben jobban koncentráltunk a kapu előtt – tette hozzá.