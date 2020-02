Egy évvel ezelőtt a pokolban, most a mennyben a Bikák

Egy biztos, a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak a mérkőzéseire ebben a szezonban járni, nem egy életbiztosítás. Ugyanis idegölő meccseket játszik most már sorozatban a DAB, de ami a lényeg, sorra szerzi meg a győzelmeit, ennek köszönhetően átvette a tabella vezetését az Ers­te Ligában.

Szerdán a címvédő Ferencváros-Telekom kapott ki 5–4-re Dunaújvárosban. A hajrá, mint ebben a szezonban már annyiszor, horrorisztikusra sikeredett. Az FTC az utolsó két percre lehozta kapusát, hogy hat játékossal tudjon támadni az ismét remekelő Hughson kapujára. A DAB háromszor is lőhetett a Fradi üresen maradt kapujára, de nem tudott betalálni, miközben a mérkőzés vége előtt huszonhét másodperccel a Ferencváros eredményes volt, és 5–4-re feljött, a DAB azonban nagyon fegyelmezetten és nagyon önfeláldozóan védekezett, így egy gólt megőrzött előnyéből. A két edző így értékelt a mérkőzés után.

David Leger, a dunaújvárosiak vezetőedzője: – Nagyon jól kezdtünk, az első harmadban öt gólt lőttünk, majd utána jó kapusteljesítménnyel, és stabil védekezéssel őriztük az előnyünket. Értékes győzelmet arattunk egy remekül támadó ellenféllel szemben.

Fodor Szabolcs, az FTC szakmai irányítója: – Az első harmadban túl nagy előnyt adtunk az Acélbikáknak, így a másodikban és a harmadikban hiába mozgósítottunk nagy erőket az egyenlítésért, az utolsó gólunk túl későn jött. Negyven perc jó játékkal nem lehet hokimeccset nyerni. Remélem, szombaton visszavágunk, és bizonyítjuk, hogy tudunk hatvan percen keresztül is jól játszani.

Ami nagyon örömteli, hogy egy év alatt hatalmas változás történt a dunaújvárosiak háza táján, hiszen tavaly ilyenkor még az is benne volt a levegőben, hogy utolsó lesz a bajnokságban a DAB – utolsó előttiként végeztek –, most pedig a papíron jóval erősebbnek tartott csapatok előtt vezetik az Erste Ligát.

Azari Zsolt, a DAB elnöke érthetően jó kedvvel nyilatkozott lapunknak: – Minden szezont úgy kezdünk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból. A sport időnként a mennyről és a pokolról szól. Legutóbb a pokolban voltunk, most a mennyben, de még messze a középszakasz vége, majd jön a rájátszás. Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, az viszont igaz, hogy a terveinkhez képest jobban megy a csapatnak.

Fodor Szabolcs szerint túl nagy előnyt adtak a szerdai bajnokin a Dunaújvárosi Acélbikáknak

Arra a kérdésünkre, hogy mi változott meg leginkább a tavalyi szezonhoz képest a csapatnál, az elnök így válaszolt: – Edzőt cseréltünk, a játékoskeretben is több változás történt. Ennek köszönhetően sokkal jobb lett a csapatszellem, sokkal jobb a hangulat az öltözőben. Nagyon fontos, hogy az edző és a játékosok között bizalom alakult ki. David Leger remek kapcsolatot ápol a játékosokkal, tud beszélni a nyelvükön. Továbbra sem mi vagyunk a bajnokság első számú esélyesei, szombaton a Fradihoz utazunk, amely egész évben bizonyítja, hogy nagyon jó csapat. A mérkőzés nem a szokásos időpontban kezdődik, hanem 16 órakor. Egyszer már megleptük a gárdát Pesterzsébeten, amikor 3–1-re nyertünk, most is győzelemre készülünk.

A bajnokság felsőházának állása: 1. Dunaújvárosi Acélbikák 5 mérkőzés/13 pont, 2. Ferencváros 5/13, 3. DEAC 4/9, 4. Brassó 6/9, 5. Csíksze­reda 6/7.