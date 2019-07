„Egy Erdősinek mindig lennie kell a csapatban”

A júliusi nyári szünet után a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata tegnap elkezdte a felkészülését a szeptemberben kezdődő szezonra. (Az együttes márciusban fejezte be a bajnoki szereplését, de utána június végéig edzésben maradt.)

Legutóbb az Ers­te Ligában jóval a várakozás alatt végeztek a Dunaújvárosi Acélbikák, a döntőre is esélyesnek tartott társaság végül az utolsó előtti, tizedik helyen végzett. Így érthető, hogy egy teljesen átalakult játékoskeret, új szakvezetéssel kezdte el az erőgyűjtést.

A szakmai munkát két szlovák edző, a játékosként az NHL-t is megjárt Miroslav Ihnacak és Jan Vodila vezényli, az utóbbi másodedzőként. Erősítések is történtek: a kapuban ott lehet a kanadai Garret Hughson, a mezőnyben pedig a kanadai–magyar kettős állampolgár Kovács Bronson és Dansereau Keegan, a kanadai védő Grant Baker, a szintén hátvéd finn Nico Vuorijarvi, a csatárok között pedig az amerikai–magyar kettős állampolgár Cseter Justin, a kanadai David Mazurek és a svéd Alexander Pettersson. Arról nem is beszélve, hogy a saját nevelésű Somogyi Balázs hazatért a DVTK Jegesmedvék szlovák extraligában szereplő csapatából.

Szóval alakul a helyzet. Tegnap délelőtt az első edzést a Duna-Fitt konditermében tartotta a csapat. Együtt készült a Bikákkal néhány próbajátékra hívott hokis is, és egy hölgyet is észrevehettünk a fedélzeten. Ő nem más, mint Erdősi Vera, a csapat új rehabilitációs trénere. Ha valakinek a neve ismerős lenne, akkor annyit érdemes tudni, hogy a bátyja az az Erdősi Péter, aki a Dunaferr aranycsapatának kiemelkedő tudású játékosa, és a közönség egyik legnagyobb kedvence volt, édesapja pedig Erdősi Ferenc, aki éveken keresztül a gárda felszerelésmenedzsereként dolgozott.

Erdősi Vera, némi csodálkozásomat látva, csak ennyit mondott: „egy Erdősinek mindig kell lennie a csapatban.”