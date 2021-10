Egy bronzérmet szereztek remek, veterán birkózóink

Október 19–24. között rendezték meg Görögországban (Loutraki városában) az ez évi veteránok birkózó-világbajnokságát.

„Annak ellenére, hogy nagyon szigorú feltételeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy a sportolók elindulhassanak a világbajnokságon, 50 ország sportolói, köztük a birkózó nagyhatalmak, pl. Oroszország, Irán, Egyesült Államok stb. versenyzői is összemérték tudásukat. Dunaújvárosból a magyar csapat tagjaként a DKSE versenyzői is a hagyományoknak megfelelően szintén szőnyegre léptek. A szombati versenynapon Angyal László (C korcsoport 88 kg-os súlycsoportjában összesen 11 induló) első mérkőzésén vereséget szenvedett 4:1 arányban orosz ellenfelétől. Legyőzője következő mérkőzését megnyerte, de a döntőbe jutásért ő is kikapott, így László búcsúzott a további küzdelmektől. Mátyás Gábor (D korcsoport 70 kg-os súlycsoportjában összesen 15 induló) első mérkőzésén 6:0 arányban legyőzte horvát ellenfelét, majd a néhány nappal előtte szabadfogásban világbajnoki címet szerző amerikai birkózó ellen 7:4 arányú vereséget szenvedett, aki azonban döntőbe jutott, így Mátyás a vigaszágon folytathatta. Német ellenfelét magabiztosan legyőzve birkózhatott az esti programban a bronzéremért. Ott azonban nagy küzdelemben 1:1-es pontozással török ellenfele karját emelték a mérkőzés végén a magasba, aki az utoljára szerzett ponttal bizonyult jobbnak. Mátyás Gábor végül az 5. helyen végzett. Papp Gyula (C korcsoport 130 kg-os súlycsoportjában összesen 8 induló) első mérkőzését horvát ellenfelével szemben pontozással megnyerte, majd a következő fordulóban lengyel ellenfelétől pontozással kikapott. Miután török ellenfele a bronzmérkőzésen nem jelent meg, így Gyula a dobogó 3. fokára állhatott fel. Mindhárom birkózónkat dicséret illeti, hiszen több hónapos kemény felkészülést követően a szőnyegen mindent megtettek a jó szereplés érdekében. A csapatot elkísérte Mendi Tamás, a Gurics György BDSE elnöke, Pintér Attila, a DKSE birkózó-szakosztályának elnöke, valamint Szűcs István versenyző, aki ezúttal nem lépett szőnyegre.