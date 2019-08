Egy arany- és egy ezüstérem a DKKA mérlege

Két utánpótlás felkészülési tornát is rendezett pénteken a városi és az egyetemi sportcsarnokban a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia klubja.

Az ellenfelek a serdülő, valamint az ifjúsági korosztályban is ugyanazon klubok voltak, azaz a Debrecen, az Érd, továbbá a Siófok együttese.

A hazai csapatok kiválóan szerepeltek, hiszen a serdülők a második helyen végeztek, az ifik pedig az elsőn.

Előbbi korosztályban a ­DKKA 24–20-ra kikapott a ­DVSC-től, majd legyőzte a Siófokot (29–25) és az Érdet (30–26) is. Miután a debreceinek is begyűjtöttek egy vereséget, az egymás elleni eredmény döntött az első helyről.

Mindkét korosztály különdíjasai között is ott voltak a DKKA játékosai

Serdülő torna végeredménye: 1. ­DVSC, 2. DKKA NKFT, 3. Siófok KTC KFT, 4. Érdi Sport KFT. Gólkirály: Kecskés Noémi (DKKA). Legjobb játékos: Csernyánszki Liliána (DVSC). Legjobb kapus: Kósa Hanna (DKKA).

Az ifiknél döntetlent játszottunk a Debrecennel, majd felülmúltuk a Siófokot (28–23) és az Érdet (34–23). Miután a DVSC is minden további meccsét megnyerte, a gólkülönbség döntött a két csapat között, a DKKA lett az első. A torna végeredménye: 1. DKKA NKFT, 2. DVSC, 3. Siófok KTC KFT, 4. Érdi Sport KFT. Gólkirály: Vámosi Panna ­(DVSC). Legjobb játékos: Kiss Dorottya Zsófia (Érd). Legjobb kapus: Csapó Kincső (Siófok).

Mindkét korosztályban a díjakat a DKKA szakmai stábjának vezetői és munkatársai adták át a játékosoknak.GP