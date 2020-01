Eger ostroma – éremeső a széchenyisek jutalma

A Széchenyi István Gimnázium két korosztályos csapata is érdekelt volt a kispályás floorball diákolimpia egri országos döntőjében. A hét vége mérlege: egy bravúros bronz és egy fantasztikus aranyérem.

Az egri országos finálé hiteles krónikáját Balogh Dávid, a csapatok felkészítő edzője, a Széchenyi gimnázium pedagógusa osztotta meg lapunkkal: – Először is néhány szóban a kispályás floorballról: itt egy csapat maximum 6 főből állhat, a pályán három játékos tartózkodhat. Az V. korcsoport (2003-2004-ben születettek, de a 2005-ös és 2006-os születésűek feljátszhatnak – amint ez nálunk meg is történt) országos fináléjához a megyei döntőt megnyerték Székesfehérváron, majd Dunaújvárosban az országos elődöntőt is. Egerben a csoportból egy győzelemmel és egy döntetlennel mentek tovább a srácok.

Az elődöntőben jobb volt a Szigetszentmiklós (1–4), de a bronzcsatát, a vége előtt 15 másodperccel szerzett góllal hozták a Miskolc ellen (4–3). A csapat névsora: Mózes Márk, Kóczián Balázs, Piszmann Sándor, Illés Péter, Nagy Benjámin. Külön öröm, hogy Piszmann Sándor bekerült a torna legjobb játékosai közé. A IV. korcsoport (2005-2006-os születésűek) esetében a Széchenyi gárdája a minimális három fővel játszotta végig a tornát. Ebben a korosztályban már a városi döntőből is nehéz volt továbbjutni, de sikerült, csakúgy mint a roppant erős komáromi fordulóból.

Egerbe úgy utaztunk, hogy legjobb játékosunk, a jégkorongozó Molnár Botond válogatottbeli kötelezettségei miatt nem tartott velünk. Ennek ellenére egy győzelemmel és egy döntetlennel csoportelsőként léptünk tovább, a fináléba jutásért pedig a nagypályás floorball bajnokságban is érdekelt Vajda Péter Sportiskolát vertük 3–1-re. A döntőben ismét jött a csoportküzdelmek során már legyűrt Jászberény, de ezúttal sem volt esélyük. A bajnoki címet sima 3–0-ás sikerrel hódította el a Piszmann Sándor, Illés Péter, Nagy Benjámin összeállítású csapat. Gratulálok a srácoknak!