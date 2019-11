Edzőjük büszke, mindent elkövettek a sikerért

A Dunaújvárosi Kohász felnőtt női kézilabdacsapata még hetekig nem játszik bajnoki mérkőzésen, ezért érdekes viadalt láthattunk péntek délután. A Kohász U 19-es gárdája fogadta a NEKA együttesét az NB I/B-ben. Tudni kell, hogy a balatonboglári csapat komolyan kiválogatott játékosokból áll, és nem kétséges, sok tehetséggel foglalkoznak a Balaton partján.

Egyszóval: két erős, fiatal, utánpótlás korú játékosokkal felálló csapat, mondhatni, rangadóját játszotta itthon. Illés Mártonnak, a D. Kohász edzőjének akadtak gondjai is a mérkőzés előtt, mivel három játékosáról le kellett mondania. Jovovity jelenleg a szerb válogatottban tartózkodik, és készül a világderbire, Mihály a junior válogatottnál szerepelt, a gólerős Koronczai pedg betegség miatt hiányzott. Ennek ellenére a csapat edzője helytállást és a hitet várt el a játékosaitól.

DKKA U 19 – NEKA 22–28 (17–16)

DKKA: Szalma – Galkó 2, Vass 1, Takács 1, Matucza, Hus­ti 7, Fodor 4. Csere: Németh (kapus), Rezneki, Kovács, Papp, Pál 1, Keringer 1, Szabó 2, Újházi, Gengeliczky 3.

A Kohász fiataljai nagyszerűen kezdtek, különösen Husti volt ügyes a kapu előtt, de Fodor és Gengeliczky is termelte a gólokat. Az első félidőben a dunaújvárosi együttes vezetett, a vendégek legfeljebb döntetlenig jutottak el. A fordulást követően még egy rövid ideig tartotta magát a Kohász (18–16), de a 43. percben lehetett először érezni azt, hogy a vendégek ráerősítenek, és friss játékosokat beküldve megelőzik a hazaiakat. Így is történt. Elsősorban a boglári csapat védelme játszott keményen és sikeresen. A dunaújvárosi lányok támadójátéka megfelelt, de a hátsó sor nem tudta a Neka gyors betöréseit, lövéseit elkerülni. Tehát a vendégek harcmodora a hatásos védekezésen és a gyors lerohanásokon alapult. Sajnos a mérkőzés utolsó szakaszában a két csapat közötti különbség nagyobb lett, és ekkor már a fáradtság is hátráltatta a dunaújvárosiakat. Ám joggal mondhatjuk: a csapat három fontos játékosát nélkülözve megállta a helyét. Jogosan nyilatkozta Illés Márton: – Büszke vagyok a lányokra. Mindent elkövettek a sikerért, nagyon akartak. Negyven percig egyenlő ellenfelei voltunk a NEKA csapatának.