Eddig várakozáson felül, de itt nem állnának meg

Vasárnap újabb fejezetet írt szezonbeli sikerkönyvének lapjaira a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics vízilabda-alakulata, miután a legrangosabb nemzetközi sorozatban, az Euroligában bejutott a legjobb nyolc közé. Mint kiderült, egyedüli magyar csapatként. Hétfőn máris negyeddöntős ellenfelet kapott a klub, a hét végén pedig a Magyar Kupa négyes döntője következik.

Győzelem két spanyol élcsapat – Mataro és Mediterrani –, szűk vereség a hazai pálya előnyét élvező görög Pireusztól, ami összességében a második helyen való továbbjutást jelentette Mihók Attila együttesének Athénban. Ezzel az is eldőlt, 2018 után ismét európai kupadöntőben szerepelnek majd a lányok. Ugyanis a negyeddöntők győztesei az Euroliga, a vesztesek a LEN Kupa final fourba jutnak.

A DUE-Maarsk csapata ezzel tovább írta eddig várakozáson felüli teljesítményét, hiszen hibátlanul vezetik a bajnokságot, ott vannak a Magyar Kupa végjátékában, és Európa trónját is célba vehetik, miközben az itthon eddig egyeduralkodó ­UVSE kiesett az Euroligából, csakúgy, mint a BVSC. A fantasztikus szereplés értékét növeli, hogy a szezon elején ismét egy húzóember igazolt el és Mihók Attila újabb fiatalokat épített be a csapatba, ám így sem gyengültek, sőt, elég az előbb idézett eredménysort megnézni.

– Valóban, azt gondolom, erőn és elvárásokon felül teljesítettek eddig a lányok – kezdte Kis-Primász Ágnes szakosztályvezető a beszélgetést, aki Athénban személyesen látta, milyen komoly játékerőt képviselt a két legyőzött spanyol alakulat. – Tele voltak válogatottakkal, így nagyon nagy érdem volt felülmúlni őket. Sőt, ha az Olympiakosz elleni meccs nem Görögországban van, akkor ellenük is összejöhetett volna a győzelem. Nyilván hazai csapatként megkapták a még megengedhető támogatást, amivel éltek is. Azzal, hogy a két európai kupasorozat valamelyikében négyes döntőt játszhatunk, az alapvető célt elértük. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne tűznénk ki újabbakat, első lépésként jussunk tovább az Euroliga negyeddöntőben, hiszen LEN Kupát már nyertünk. Arra nagyon büszke az egyesület vezetése, hogy egyedül Dunaújváros képviselheti Magyarországot a nemzetközi porondon – tette hozzá.

Majd arról beszélt, hogy a hazai mérkőzések eredményei és a mutatott játék egyaránt azt feltételezi, jó úton halad a csapat, de még hihetetlen hosszú a szezon, közben januárban egy budapesti Európa-bajnoksággal – azaz sokat nem lesz együtt a társaság. – Ám idén még vár ránk egy nagy feladat, nem mondok nagy csodát, hogy a Szentes ellen szombaton az elődöntőben kötelező a továbbjutás a Magyar Kupa fináléjába, ahol valószínűleg az UVSE vár ránk. Nem szabad abból kiindulni, hogy elmentek az amerikai légiósaik, illetve döntetlent játszottak a Fradival és kiestek az Euroligából, még mindig nagyon komplett és erős csapatról van szó. Ám aki látta a lányok teljesítményét az elmúlt időszakban, okkal bizakodhat, hogy őket is meg tudjuk verni. Nagyon jó lenne úgy elmenni karácsonyozni és a téli szünetre, a válogatottaknak meg a nemzeti csapathoz, hogy gyönyörű szakaszát zártuk a szezonnak. Bár azt hiszem, már az eddig zsákban lévő eredmények is okkal okozhatnak örömet mindannyiunknak – fogalmazott a szakosztályvezető, aki kiemelte, nagyon sokat számíthat a szereplésben az is, hogy újra van uszodájuk, nem olyan zaklatottak a mindennapjaik az állandó utazással. A kiváló szereplés szakmai titkát pedig nyilván megtartják maguknak.

Hétfőn aztán kisorsolták a negyeddöntőket, a DUE-Ma­arsk a gazdaságilag legrosszabb ellenféllel, az orosz Dynamo Uralochkával kezd itthon. A további párosítás: CN Sabadell (spanyol) – Ekipe Orizzonte (olasz), Kinef Kirishi (orosz) –UZSC (holland), Vouliagmeni NC (görög) – Olympiakosz Pireusz (görög). Az első mérkőzéseket 2020. február 8-án, a visszavágókat 2020. március 28-án rendezik.