Ebből lehet majd építkezni

A DKSE kajak-kenu szakosztályának képviseletében Máthé Krisztián és Bucsi Bence is ott volt Moszkvában, a korábbi olimpiai pályán rendezett maratoni Európa-bajnokságon. Máthé párban Boros Adriánnal bronzérmet szerzett, Bucsi Bence és Vass Zoltán kettőse pedig a negyedik helyen zárt. A DKSE két sportolójával a helyi csónakháznál beszélgettünk.

– Aki csak a klasszikusnak mondott számokat követi, az elcsodálkozhat a mi teljesítményünkön. Minden pálya más. A moszkvai pálya remek volt, jó volt ott versenyezni, ám egy technikai hiba miatt sajnos nem tudtuk kifutni mindazt, amit bennünk volt. Egy technikai hiba miatt megsérült a hajónk eleje, így a verseny során e hiba elhárítására is koncentráltunk. Ha ez nincs, minden bizonnyal az aranyéremért megyünk – fogalmazott lapunknak Máthé Krisztián a DKSE versenyzője, aki már 2014 óta rendszeresen ott van a maratoni magyar válogatottban.

– Éremért mentünk Moszkvába. Tudatában voltunk annak, hogy a portugál és a francia kettős is erős, ám mi is komolyan készültünk. Bár a pálya tényleg kiváló volt. A futásra-váltásra kijelölt stég egy külső részéhez ütközött a hajónk. Ez nagyban megnehezítette a továbbiakat. Jól mentek a francia és a portugál versenytársak, ám, ha nincs ez a hiba, akkor mi is ott lehettünk volna az aranyéremért folyó versenyben – mondta el lapunknak Máthé Krisztián, aki a DKSE csapatát már edzőként is segíti:

Tizenkilenc érmet szerzett a magyar válogatott az orosz fővárosban

– köszönet Pető Zsoltnak, hogy bizalmat szavazott nekem. A dömsödi fiatalokhoz is járok napi szinten edzést tartani. Ami a maratoni versenyeket illeti, a közelgő romániai vb-n is ott szeretnék lenni egyéniben és párosban is. Érmet szeretnénk szerezni Pitestiben. A világbajnokságon remélhetően ott lesznek majd a komoly erőt képviselő olaszok és spanyolok is, akik kihagyták a moszkvai seregszemlét – nyilatkozta lapunknak Máthé, aki a szakág eredményeiről is beszélt. – A magyar csapat tizenkilenc érmet nyert Moszkvában, így a legeredményesebb csapatnak bizonyult. Voltak hiányzók, de a válogatott teljesítménye így is megsüvegelendő.

A helyi kajak-kenu sport követői számára Bucsi Bence neve is ismerősen csenghet. A fiatal kenus az utóbbi években számos szép sikert ért el a korosztályos bajnokságokban, most pedig Moszkvában, a felnőttek mezőnyében bizonyíthatott.

– Az edzőimmel télen döntöttük el, hogy megpróbáljuk a maratoni pályát. Különös kihívás volt, hiszen komoly állóképességet igényel ez a szak­ág. Úgy vélem, nem vallottam, vallottunk szégyent. Örülök, hogy a futamunkat szintén egy magyar páros nyerte. Remek tapasztalat volt a moszkvai verseny, ám rövid szünet után megyünk tovább, hiszen várnak ránk az országos versenyek.

Máthé Krisztián a felkészülés nehézségeiről is szólt: – azon dolgoztunk, hogy 110 százalékos állapotban legyek ott az Eb-n. Sajnos megint jöttek a fájdalmak, a gerinc­sérvemmel voltak gondok. A klub végig mellettem állt, támogattak, remélhetően e sérülés már nem akadályoz meg a továbbiakban – tette hozzá Máthé Krisztián, aki egyesben is szeretne majd bizonyítani a romániai világbajnokságon. – Az eredeti kiírás szerint 2020-ban Budapesten lett volna az Eb. Sajnos ez a koronavírus miatt elmaradt. Jó lett volna hazai környezetben versenyezni. Örülök a bronzéremnek, de úgy vélem, ennél többre is képesek vagyunk.