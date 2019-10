Ebből is lehet tanulni

A DKKA kézilabdázói pénteken tizenhárom találattal kaptak ki a többi között Bajnokok Ligája-címvédő Győrtől Szekszárdon.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Persze, azzal mindenki tisztában volt, hogy a dunaújvárosiaknak nem ezt a meccset kellett megnyerniük, de nem volt mindegy, milyen teljesítmény nyújt a Kohász.

– Sajnos a második játékrész elején, amikor rosszul kezdtünk, eldőlt a ­meccs végkimenetele. Ezt könnyű gólokat lőve megbosszulta a Győr. Ugyanakkor az első harminc perc értékelhető volt számunkra, akadtak szép megoldásaink védekezésben és támadásban is. A második félidőt sajnálom, hogy így alakult, de tudtuk, ki az ellenfelünk. Nagy, vérmes reményeink nem voltak arra vonatkozóan, hogy nyerni tudjunk. Inkább a tisztes helytállást tűztük ki célul. Azt gondolom, nem kell lógatni nagyon az orrunkat, ebből a találkozóból is lehet pozitív dolgokat meríteni. Viszont nagyon hiányoltam a koncetráltabb hétméteres lövéseket, illetve az ember­előnyös helyzeteket nagyon rosszul használtuk ki. Ezeken feltétlenül javítnai kell, akkor talán eredményesebbek leszünk – fogalmazott a DKKA vezetőedője, György László.

Mindkét fél kiemelte, hogy telt ház előtt, remek hangulatban játszhattak

A Dunaújváros mestere is kitért arra, nagyszerű volt telt ház előtt kézilabdázni, örültek neki, hogy sokan elkísérték őket Dunaújvárosból is. Bár tudják, nem csak a DKKA miatt jött ki ennyi néző, a Győrre is sokan kíváncsiak voltak. – Köszönjük szépen a buzdítást, tudjuk, többen bérletet is vásároltak, várjuk nagy szeretettel a további meccseinkre a szurkolókat – tette hozzá.

Ami a folytatást illeti: a ­DKKA szombaton Szombathelyen lép majd pályára.