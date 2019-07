Ebben most ennyi volt...

Az Eger Heroes elleni elődöntővel búcsúzott a magyar amerikaifutball Divizió I-es kiírásától a Dunaújváros Gorillaz, amely megfogyatkozott kerettel érkezett a hét végi maklári összecsapásra.

Az alapszakaszban viszonylag simán, 31–14-re győzte le a Dunaújváros Gorillaz együttesét a házigazda Eger Heroes gárdája. Június 29-én, Makláron ismét ez a két gárda meccselt, immáron a Divízió I. elődöntőjében.

Eger Heroes – Dunaújváros Gorillaz 21–7 (7–7)

Maklár: 300 néző.

A felek a Pannon Bowl-ért játszottak, hiszen a leendő nyertes már biztosra vehette, hogy ott lesz a Divízió I. fináléjában.

A játékot a meglehetősen vékonyka, mindössze 26-fős kerettel érkező Dunaújváros Gorillaz kezdte jobban, az egyik főgorilla, Hegedűs Dániel vezetésével (0–7), sajnos a félidőig nem sikerült megtartani az előnyt, az egriek egyenlítettek az idegenlégiós Eli-nek is köszönhetően (7–7).

A második játékrészben továbbra is dinamikus volt a játék, mindkét csapat hatalmas energiákat fordított a támadásra, és mindebből a hevesiek jöttek ki jobban. A részükről Joó Richárd, Bíró Tibor és Spisák Erik volt igazán elemében. Bár az újvárosiak is számos, ponttal/pontokkal kecseg­tető támadást vezettek, ám az utolsó döntéseknél rendre hibáztak az ezüsthátúak. Az elődöntőt végül 21–7 arányban a pályaválasztó egriek nyerték, akik így – az egész szezont tekintve – veretlenül, hét találkozón is győzelmet szerezve jutottak megérdemelten a Pannon Bowl fináléjába.

A 2019-es év a csapatépítés idénye volt

A találkozó után Bachrathy Kornél a Dunaújváros Gorillaz első embere és egyben szakvezetője így értékelt lapunknak:

– Ha lehet, kicsit messzebbről kezdeném. Miután úgy döntöttünk, hogy számos tényező miatt nem folytatjuk a HFL-ben, azaz a magyar elitligában, a Divízió I-es kiírásban egy célunk volt: a csapat­építés, egy új, hosszú távon is jó teljesítményre képes keret kialakítása. Ez részben sikerült, hiszen egy igazán bő kerettel kezdtünk meg a felkészülést a szezonra. Az első három találkozót nagyon szépen, győzelemmel hoztuk le. Tudtuk, a bajnokság második szakasza jóval nehezebb lesz. Itt már olyan gárdákkal találkoztunk, amelyek fizikálisan és taktikalag is előttünk járnak. Visszatérve az elődöntőre. Kicsit elfogytunk, összesen 26 játékossal szálltunk buszra, ebből csak tízen voltak támadók. Örömteli, hogy így is versenyképesek voltunk a két kiváló importjátékost is felvonultató egriekkel szemben. A második félidőben sajnos sokat hibáztunk támadásban, döntő momentumokban. Ha ezekben a szituációkban egy kicsit jobban koncentrálunk, akkor a döntőre is lehetett volna esélyünk. Az idény egészét tekintve azonban nem vagyok csalódott, ebben most ennyi volt, ez a realistás – fogalmazott Bachrathy Kornél, aki már a következő szezonról is beszélt.

– Nem szeretnék senkit megbántani, ám az látni kell, hogy talán ez volt minden idők leggyengébb Gorillaz-kerete. A korábbi játékosok és a szurkolók közül is sokan megszokták, ha Divízió I., akkor a Dunaújváros legalább döntőt játszik. A liga és az ott szereplő csapatok is komolyan fejlődtek az utóbbi években, és nekünk is sok új játékost kellett beépítenünk. Ez részben sikerült. Most egy kicsit pihenünk, és ősszel megkezdjük a felkészülést a következő szezonra, remélhetőleg sok tehetséges és motivált játékossal.