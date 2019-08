Dunaújvárosiakért is szoríthatunk Nagyatádon

Minden bizonnyal a hazai triatlonos­élet leghosszabb napja idén is az „eXtremeMan Nagyatád 2019” hosszú távú versenye lesz. A legendás seregszemlén az egyéni indulók reggel fél nyolctól vágnak neki a távnak – 3,8 kilométer (km) úszás, 180 km kerékpározás, 42 kilométer futás.

Az utóbbi évekhez hason­lóan ismét számos dunaújvárosi sportoló indul egyéniben vagy váltóban Nagyatádon.

A férfiak egyéni mezőnyében szoríthatunk a dunaújvárosi Máltesics Tamásnak, aki tavaly saját kategóriájában a 17. lett, ám az abszolútban bekerült a legjobb hetven közé.

Már rutinos visszatérőnek számít Parrag Miklós, aki vélhetően jelentősen javít majd eddigi legjobb eredményén és helyezésén is.

A Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesület színeiben áll majd rajthoz, a kétfős váltók mezőnyében „Hegedűsék” csapatnéven Hegedűs Attila és Hegedűs Kristóf.

A párosoknál két kiváló hölgy is képviseli városunkat, a Juvanzic Edina és Krausz Magdolna alkotja a „Kerge csajok” kettősét. A hivatalos rajtlista szerint ebben a mezőnyben ott lesz Mihályi Katalin is.

A három főből összeálló váltók között is lesz újvárosi, a DTSE MÁZ dr. Eszenyi Zoltán, Eszenyi Ábel és Molnár Attila összeállításban bizonyíthat majd. A kaposvári ­eXtreMant a közelmúltban megnyerő ­Füzesy Dávid ezúttal nem lesz ott Nagyatádon, csakúgy, mint a korosztályában ranglistanegyedik Kovács Flórián sem.SZSZ