Dunaújvárosi sárkányhajósok remekelnek a thaiföldi világbajnokságon

A Dragon Steel SE dunaújvárosi sárkányhajósai adják a junior és a Senior válogatott legénységének nagy részét. A Thaiföldön, Pattayán megrendezett 14. IDBF Nemzetek Közötti Sárkányhajó Világbajnokságon már az első napon jó eredményeket értek el a versenyzőink.

A hat napos világversenyre ötven fős magyar küldöttség érkezett az ázsiai országba. Nem könnyű feladatra vállalkoztak, hiszen a sport ázsiai eredetű, így a házigazdák hatalmas előnnyel rendelkeznek a sárkányhajó sportban.

A közel 24 órás utazás után épségben és hiánytalan felszereléssel megérkezett a magyar válogatott Pattayába, Tájföldre. A minél előbbi akklimatizálódás érdekében szárazföldi átmozgató edzéseket tartottak és már 2 alkalommal kieveztek a vízre így versenykörülmények között volt lehetőségük készülni a rájuk váró megmérettetésre. – Írja a szövetség honlapja.

A szövetségi kapitány, Sziklenka László a verseny előtt úgy vélte, hogy a különböző kategóriákban a versenyzők be tudnak kerülni az első hat közé. Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke is így gondolta, de reménykedett az éremszerzésben is.

Már az első nap remek eredményeket hozott a magyaroknak. 2000 méteren a Senior B mix kishajó bronz érmet nyert, míg a Junior A open kishajó ezüst éremmel zárta a napot. Ezen kívül Premier open kishajó: 4. helyet, a Senior B open kishajó: 6. helyet harcolt ki magának.

Ma és holnap 200 méteren, majd 500 méteren indulnak a fiataljaink. Az eredményekben nagyon bízunk, a juniorokban benne van az eredményes helyezés.

Forrás: sarkanyhajozas.hu, Nemzeti Versenyport Szövetség